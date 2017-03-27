Ученые вживили мышам распечатанную на 3D-принтере хрящевую ткань

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Команде ученых из Технического университета Чалмерса в шведском Гетеборге удалось воссоздать с помощью 3D-принтера хрящевую ткань человека, сообщает портал TechCrunch.

Для проведения эксперимента исследователи разработали специальный гидрогель, в состав которого вошли наноцеллюлоза и клетки хрящевой ткани, взятой у донора. Имплантаты из гидрогеля распечатали на 3D-принтере и привили мышам.

По утверждениям ученых, на месте вживления через некоторое время начала развиваться сеть кровеносных сосудов, а сами пластинки не вызвали отторжения у грызунов.

Исследователи полагают, что подобные имплантаты могут быть привиты и человеку.

"Если мы сможем взять пробу клеток ушной раковины пациента и совместить их со стволовыми клетками из спинного мозга, мы сможем вырастить новое ухо", — заявил профессор Пол Гатехольм, глава команды ученых.