Ученые нашли 83 гена, сильно влияющих на рост человека

МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Геномы почти миллиона людей помогли ученым выделить 83 ранее неизвестных участка ДНК, сильно влияющих на рост человека и его потомков, говорится в статье, опубликованной в журнале Nature.
"Открытие этих участков ДНК означает, что теперь мы можем объяснить примерно четверть наследуемых факторов, связанных с тем, каким ростом обладает человек и его дети. То, как младенец ростом в 40-50 сантиметров превращается в двухметрового взрослого человека, как и то, почему некоторые из нас выше или ниже других на полметра, являются очень интересными, но почти неизученными вопросами, которые мы надеемся раскрыть", — заявил Эндрю Вуд (Andrew Wood) из университета Эксетера (Великобритания).
Лучше всего в этом отношении изучены гены, влияющие на рост человека и другие его анатомические черты. За последние годы биологи нашли примерно 700 мелких мутаций в четырех сотнях участков ДНК, так или иначе влияющих на рост человека и объясняющих примерно пятую часть всех различий между высокими и низкими людьми. Все эти мутации широко встречаются в геномах людей, благодаря чему их, собственно, и нашли.
Вуд и сотни ведущих генетиков мира, участвующих в коллаборации GIANT, попытались решить обратную задачу – найти "опечатки" и вариации в структуре генов, которые встречаются редко, но при этом сильно влияют на рост человека. Для этого они проанализировали примерно 700 тысяч геномов британцев, принимавших участие в других генетических исследованиях в последние годы.
Все эти мутации, как отмечают ученые, встречаются крайне редко или просто редко – ими обладают не более 5% жителей Земли. При этом появление или исчезновение многих из них было связано с изменением роста человека на 1-2 сантиметра, что является огромной разницей по меркам ранее открытых генов. В сумме эти мутации объясняют лишь 1,7% различий, однако их роль в росте отдельно взятого человека гораздо выше, чем у открытых ранее семи сотен генов.
Одна из таких мутаций, повышающих рост на несколько сантиметров, находится в гене STC2, управляющим распределением гормонов роста в теле ребенка и зародыша. По мнению Вуда и его коллег, и повышение активности этого гена при помощи лекарств может помочь детям догнать сверстников в развитии.
"Те вариации в генах, которые мы открыли, сравнительно редко встречаются в популяции, однако они очень сильно влияют на рост человека, что помогло нам открыть несколько новых вещей, которые мы не знали о росте скелета человека. Эти гены помогут нам определять вероятность развития различных проблем с ростом. К тому же есть надежда, что мы сможем разработать на их базе терапию для лечения этих проблем", — заключает Панос Делукас (Panos Deloukas) из университета Королевы Марии в Лондоне (Великобритания).