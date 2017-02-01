СМИ: российские ученые разработали обезболивающие на основе ядов пауков

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Российские ученые разработали новый класс обезболивающих препаратов на основе ядов пауков и морских анемонов (актиний). Об этом сообщает газета "Известия".

"Наши ученые открыли пептиды, которые действуют на рецепторы восприятия боли: идет "обман" этих рецепторов. Разработанный препарат не приводит к привыканию, потому можно говорить о создании ненаркотических анальгетиков", — цитирует издание Александра Габибова, заместителя директора Института биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН.

Сейчас существует несколько классов обезболивающих препаратов – противовоспалительные (стероидные и нестероидные), антидепрессанты, антиконвульсанты и наркотические вещества. Разработка российских ученых станет уникальным классом анальгетиков, аналогов которого нет. Новая группа будет называться "пептидными блокаторами болевых рецепторов".

По словам руководителя группы молекулярных инструментов для нейробиологии ИБХ РАН Александра Василевского, патологическая боль часто связана с нарушением деятельности болевых рецепторов, поэтому для лечения нужны особые препараты, которые действуют именно на эти "фармакологические мишени".

"Выяснилось, что в них (природных ядах – ред.) бывают и вещества, которые (болевые) рецепторы блокируют", — пояснил Василевский.

Ученые ИБХ РАН, пишут "Известия", обнаружили "блокаторы терморецепторов, рецепторов кислоты и рецепторов внеклеточной АТФ (источника энергии для всех биохимических процессов), которые являются своего рода маркерами поврежденной ткани".

"Пептид из паука, воздействующий на рецепторы АТФ, и пептид из актиний (блокатор термочувствительных рецепторов) уже прошли стадию доклинических исследований", — отмечает издание.

По словам Василевского, перед тем как перейти к клиническим испытаниям, необходимо выяснить, при каких заболеваниях можно применять пептидные препараты.

Лекарства, скорее всего, будут выпускаться в форме инъекций. Поставку новых препаратов на основе природных ядов планируется начать через пять-десять лет.