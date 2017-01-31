Грузовой космический корабль "Прогресс МС-03" "похоронили" в Тихом океане

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Фрагменты космического грузовика "Прогресс МС-03" во вторник упали в несудоходном районе Тихого океана на так называемом "кладбище космических кораблей", рассказал РИА Новости представитель Центра управления полетами.

"Прогресс МС-03" отстыковали от Международной космической станции в 17.25, в 20.35 мск его маршевый двигатель запустился на торможение и корабль начал схождение с орбиты.

"Согласно расчетным данным, корабль вошел в плотные слои атмосферы, где произошло разрушение конструкции, а его несгораемые фрагменты упали в заданном районе акватории Тихого океана", — отметил собеседник агентства.

Грузовик пристыковался к Международной космической станции 19 июля 2016 года. Он доставил на борт станции более 2,4 тонны различных грузов, в том числе топливо, воздух, кислород, продукты питания, оборудование для поддержания функционирования станции и посылки для членов экипажа.