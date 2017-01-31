Рогозин сравнил с диверсией зарплаты сборщиков двигателей "Протона"

КИРОВ, 31 янв — РИА Новости. Причина в отзыве двигателей второй и третьей ступеней ракет-носителей "Протон-М" заключается, скорее всего, в слабой культуре производства на воронежском заводе и низкой зарплате работников, считает вице-премьер правительства РФ Дмитрий Рогозин.

Ранее сообщалось, что на Воронежский механический завод были отозваны двигатели второй и третьей ступеней ракет-носителей "Протон-М" из-за выявленных технологических проблем. В субботу на заводе прошло совещание под руководством Дмитрия Рогозина и гендиректора Роскосмоса Игоря Комарова. Рогозин потребовал провести внутреннее отраслевое расследование по ситуации с двигателями "Протона-М". Правительство РФ взяло под контроль расследование Роскосмоса.

"Культура производства там (на Воронежском механическом заводе) крайне слабая. Она страдает, я в этом лично убедился. Этот завод должен быть перевооружен в первую очередь. Я вчера подписал поручение Роскосмосу проанализировать все критически важные с точки зрения безаварийности производства — ракетоносителей, двигателей, различных комплектующих, агрегатов, систем управления, а также космических аппаратов, которые должны бесперебойно и долго работать на орбите. Выявить все узловые моменты на производстве и людей, которые фактически соприкасаются с этой техникой и имеют к ней отношение. Если эти люди получают по 12-15 тысяч рублей в месяц, ждите беды. Вот и ответ. Диверсанты те, кто не платит таких денег этим людям", — сказал Рогозин журналистам.

"Такие версии, как террористическое воздействие, диверсия или попадание метеорита прямо в голову, конечно, имеют место и право на существование. Но мы руководствуемся больше полученным опытом общения с подобного рода производствами", — добавил Рогозин, отвечая на вопрос, может ли диверсия быть причиной подмены документации, из-за которой произошла неполадка при запуске ракеты "Протон-М".