США
20.0120 января03:00МСК
USD59.35+0.17
EUR63.18-0.04
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
РИА Наука
РИА Наука

"Кассини" сфотографировал луну, повелевающую кольцами Сатурна

15:5219.01.2017
(обновлено: 17:47 19.01.2017)
761932
Дафнис, спутник Сатурна, порождающий волны в его кольцах
© Фото: NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute

МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. Зонд "Кассини" прислал последние фотографии Дафниса – небольшой луны Сатурна, которая находится в "щели" внутри одного из колец планеты и порождает гигантские волны в его половинках, сообщает сайт НАСА.

Фотография Сатурна, полученная «Кассини» на новой орбите
© Фото: NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute
"Кассини" передал первые снимки после "нырка" в кольца Сатурна
Кольца Сатурна, как сегодня считают ученые, возникли в результате разрушения рядом с ним в первые дни существования Солнечной системы "зародыша" еще одной планеты. Он оказался слишком близко к гиганту, был разорван приливными силами и раздроблен на множество мелких осколков. Самые плотные их скопления были "съедены" Сатурном и его самым крупным спутником Титаном, а остальные образовали материал будущих колец.

Внутри них ученые сравнительно недавно обнаружили две луны, названные Пан и Дафнис. Пан — в так называемом разрыве Энке внутри внешнего кольца А, а впервые сфотографированный самим же "Кассини" в 2005 году Дафнис – в разрыве Килера в том же кольце. Обе эти луны "дирижируют" движением материи в кольце А, пуская своеобразные "волны", которые путешествуют по всей длине колец и заставляют их искривляться и "качаться".

И Дафнис, и Пан заметно отличаются по форме от всех остальных пятидесяти с лишним лун Сатурна тем, что похожи не на шар или картофелину, а на "летающую тарелку" или заостренное с обеих сторон зерно злака. Оба спутника играют роль своеобразных "пылесосов", высасывающих частички пыли и другую материю, попадающую в разрывы Энке и Килера, и накапливающих ее на своих экваторах.

© Фото: NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute
Дафна, спутник Сатурна, порождающая волны в его кольцах

"Кассини", в понедельник пролетевший в седьмой раз через кольца Сатурна, получил фотографии Дафниса с близкого расстояния. На них можно увидеть волны, которые возникают в кольце А из-за гравитационного взаимодействия его материи с "властелином кольца". Фотографии, как надеются ученые, помогут им уточнить массу спутника Сатурна и понять, как такие луны влияют на поведение материи в кольцах и как быстро поглощают ее.

Кольца Сатурна снятые космическим аппаратом Кассини
© NASA/ JPL-Caltech/Space Science Institute
Ученые выяснили, как Сатурн стал "властелином колец"
Межпланетная станция "Кассини", проработавшая в космосе уже почти 20 лет, в конце ноября прошлого года начала последний этап своей "жизни", вступив в стадию, которая с подачи публики и журналистов стала официально называться "Финалом оперы".

В ее рамках зонд совершил ряд орбитальных маневров, благодаря которым прошел необычно близко от поверхности Титана, сменил траекторию движения и пролетел сквозь кольца планеты-гиганта уже семь раз.

"Кассини" начнет восьмой пролет через кольца Сатурна уже пятницу в 6.30 мск. Во время этого витка зонд получит фотографии "полумесяца" Сатурна, освещенного Солнцем, а также его спутников Януса и Эпитемея, попытается сфотографировать полярное сияние на северном полюсе Сатурна и изучит химический состав материи кольца F. В следующий раз "Кассини" пролетит через кольца Сатурна 23 января примерно в 20.00 мск.

Комментировать
+
РИА Наука
Обсуждение
5 пользователей оставили 7 комментариев
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
Показать новые комментарии (0)
Комментировать
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.