"Кассини" сфотографировал луну, повелевающую кольцами Сатурна

МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. Зонд "Кассини" прислал последние фотографии Дафниса – небольшой луны Сатурна, которая находится в "щели" внутри одного из колец планеты и порождает гигантские волны в его половинках, сообщает сайт НАСА.

Кольца Сатурна, как сегодня считают ученые, возникли в результате разрушения рядом с ним в первые дни существования Солнечной системы "зародыша" еще одной планеты. Он оказался слишком близко к гиганту, был разорван приливными силами и раздроблен на множество мелких осколков. Самые плотные их скопления были "съедены" Сатурном и его самым крупным спутником Титаном, а остальные образовали материал будущих колец.

Внутри них ученые сравнительно недавно обнаружили две луны, названные Пан и Дафнис. Пан — в так называемом разрыве Энке внутри внешнего кольца А, а впервые сфотографированный самим же "Кассини" в 2005 году Дафнис – в разрыве Килера в том же кольце. Обе эти луны "дирижируют" движением материи в кольце А, пуская своеобразные "волны", которые путешествуют по всей длине колец и заставляют их искривляться и "качаться".

И Дафнис, и Пан заметно отличаются по форме от всех остальных пятидесяти с лишним лун Сатурна тем, что похожи не на шар или картофелину, а на "летающую тарелку" или заостренное с обеих сторон зерно злака. Оба спутника играют роль своеобразных "пылесосов", высасывающих частички пыли и другую материю, попадающую в разрывы Энке и Килера, и накапливающих ее на своих экваторах.

© Фото: NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute Дафна, спутник Сатурна, порождающая волны в его кольцах

"Кассини", в понедельник пролетевший в седьмой раз через кольца Сатурна, получил фотографии Дафниса с близкого расстояния. На них можно увидеть волны, которые возникают в кольце А из-за гравитационного взаимодействия его материи с "властелином кольца". Фотографии, как надеются ученые, помогут им уточнить массу спутника Сатурна и понять, как такие луны влияют на поведение материи в кольцах и как быстро поглощают ее.

Межпланетная станция "Кассини", проработавшая в космосе уже почти 20 лет, в конце ноября прошлого года начала последний этап своей "жизни", вступив в стадию, которая с подачи публики и журналистов стала официально называться "Финалом оперы".

В ее рамках зонд совершил ряд орбитальных маневров, благодаря которым прошел необычно близко от поверхности Титана, сменил траекторию движения и пролетел сквозь кольца планеты-гиганта уже семь раз.

"Кассини" начнет восьмой пролет через кольца Сатурна уже пятницу в 6.30 мск. Во время этого витка зонд получит фотографии "полумесяца" Сатурна, освещенного Солнцем, а также его спутников Януса и Эпитемея, попытается сфотографировать полярное сияние на северном полюсе Сатурна и изучит химический состав материи кольца F. В следующий раз "Кассини" пролетит через кольца Сатурна 23 января примерно в 20.00 мск.