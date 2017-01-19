Роскосмос изучит технологию выпуска двигателей после аварии "Прогресса"

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Роскосмос проведет тщательный анализ технологии изготовления двигателей в связи с аварией на "Прогрессе", сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.

"Скорее всего, речь идет о неполадках, которые возникли в двигателе 3 ступени, изготовителем которого является КБХ "Воронежский механический завод". Соответственно, по итогам этой работы Роскосмос планирует провести тщательный анализ того, насколько выдерживаются технологии изготовления этих двигателей. Но, в любом случае, на всех новых ракетах на третьей ступени установлены новые двигатели, самые свежие", — заявил Рогозин журналистам.

"То есть, замена двигателей, которые старше двух лет, уже произведена", — сказал он.