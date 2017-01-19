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РИА Наука
РИА Наука

Ученые подсчитали, во что обойдутся вспышки на Солнце экономике США

13:2419.01.2017
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Выброс корональной массы на Солнце
© NASA

МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. Появление сверхмощной вспышки на Солнце и связанной с ней геомагнитной бури будет обходиться экономике Соединенных Штатов как минимум в 40 миллиардов долларов каждый день после катастрофы, заявляют астрономы в статье, опубликованной в журнале Space Weather.

"Мы решили выяснить, как экстремальная "космическая погода" может повлиять на работу различных секторов американской экономики, включая промышленность, работу органов власти, финансы и то, как перебои в их работе могут повлиять на другие страны. Нас удивило, что почти никто публично не пытался подсчитать эти прямые и непрямые экономические потери, учитывая то, что уязвимость электросетей к таким вспышкам остается предметом дискуссий", — заявил Эдвард Оутон (Edward Oughton) из Кембриджского университета (Великобритания).

На Солнце периодически происходят вспышки — взрывообразные эпизоды выделения энергии в виде видимого света, тепла и рентгеновского излучения. Мощные вспышки "пробивают" магнитный щит Земли, и в результате этого они нарушают работу систем радиосвязи, спутников и угрожают здоровью космонавтов, работающих на МКС или на орбите. К примеру, вспышка на Солнце в марте 1989 года лишила Канаду большой части ее электросетей, нанеся ущерб на 13,2 миллиона долларов США.

Выброс корональной массы на Солнце
© NASA
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Считается, что наиболее мощная вспышка произошла в 1859 году во время так называемого "события Каррингтона". Во время этой мощнейшей вспышки выделилось приблизительно 10 йоттоджоулей (10 в 25 степени) энергии, что в 20 раз больше энергии, выделившейся во время падения метеорита, уничтожившего динозавров и морских рептилий. По недавним прогнозам НАСА, вероятность повторения такого события сегодня составляет около 12%.

Оутон и его коллеги решили просчитать все последствия подобного катастрофического события, создав компьютерную модель Соединенных Штатов, включавшую в себя все элементы экономики, которые могут в теории пострадать от вспышек на Солнце и выбросов корональной массы.

Как показали эти расчеты, уничтожение электрических сетей не будет единственной и главной проблемой для США – на их долю приходится лишь 49% экономического ущерба. Большая часть урона придется на непрямые потери, связанные с разрушением инфраструктуры.

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© Фото: CfA/M. Weiss
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Сильнее всего степени от вспышки пострадают промышленные предприятия, лишенные доступа к ресурсам и товарам других фирм из-за нарушения в работе компьютерных сетей и спутников связи. Чуть меньше, но тоже сильно вспышка ударит по правительству США, финансовым и страховым компаниям, а также просто по частной собственности.

В том случае, если мощность вспышки будет приближаться к событию Каррингтона, ежедневный ущерб от нее составит около 40 миллиардов долларов для США и около семи миллиардов долларов для их международных торговых партнеров, что составляет 100% от дневного ВВП Америки. В общей сложности такая вспышка покроет половину площади страны и 66% ее населения.

Экономический ущерб, как отметили ученые, сильно зависит от того, над какой частью территории Америки начнется геомагнитная буря. Если она возникнет в малонаселенных северных штатах, то тогда урон будет относительно небольшим – около 8 миллиардов долларов в день, а если она родится над южными и восточными штатами, то тогда последствия от нее будут самыми тяжелыми.

Корональная дыра на Солнце в виде длинноногой птицы
© NASA/ SDO
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Столь высокий уровень экономических потерь, как считают исследователи, говорит о двух вещах – необходимости создания системы, предсказывающей солнечные вспышки, и средств защиты от их последствий. Если они не будут созданы, то неудачная для человечества вспышка сможет фактически обнулить экономику США, заставив Вашингтон тратить все ресурсы на восстановление, и погрузит мир в финансовый и политический хаос.

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