США
20.0120 января02:55МСК
USD59.35+0.17
EUR63.18-0.04
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
РИА Наука
РИА Наука

Российские ученые разрабатывают способ "невидимой" передачи информации

Тема:
Главное за 19 января 2017 года (15)
11:2319.01.2017
(обновлено: 19:21 19.01.2017)
35154823
Оборудование лаборатории Сверхпроводящие метаматериалы. Архивное фото
© Фото: НИТУ "МИСиС"

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Научный коллектив лаборатории "Сверхпроводящие метаматериалы" НИТУ "МИСиС" проверяет возможность создания практической основы для скрытной передачи информации с помощью уникальных метаматериалов, полученных в лаборатории, сообщил РИА Новости ее сотрудник, кандидат технических наук доцент Алексей Башарин.

Ноутбук и флеш-накопитель
© Flickr/ hendry
СМИ: разработана ультрабыстрая замена флеш-памяти

Метаматериалы — несуществующие в природе объекты, позволяющие за счет неоднородности их структуры менять направление и свойства электромагнитных волн и управлять свойствами света. С помощью метаматериалов можно, например, в определенном диапазоне электромагнитного излучения делать невидимыми предметы.

Одними из наиболее значимых практических применений метаматериалов могут стать новые разработки для разных отраслей промышленности, а также сверхмощные компьютеры, в которых электрические сигналы уступают место фотонным.

Ранее коллектив лаборатории "Сверхпроводящие метаматериалы" НИТУ "МИСиС" создал уникальный метаматериал, обладающий экстремально высокими значениями добротности анаполя – явления, возникающего за счет особой конфигурации электромагнитных полей.

Анаполь – это источник, электромагнитные поля которого сохраняются в нем самом и не излучаются в окружающее пространство, а добротность — величина, характеризующая качество колебательной системы (чем больше добротность, тем меньше потери энергии в системе за одно колебание).

© Фото: НИТУ "МИСиС"
Оборудование лаборатории "Сверхпроводящие метаматериалы" НИТУ "МИСиС", занимающейся изучением метаматериалов и созданием квантового компьтера

Уникальный метаматериал

"Мы создали уникальный плоский метаматериал, представляющий собой небольшую решетку так называемых метамолекул, вырезанных лазерной резкой из цельного куска обычной стали. Особая конфигурация сделанных таким образом ячеек создает совокупность анаполей, в которых электрические поля сосредоточены в микрообъемах (в центральных зазорах), а магнитные поля вращаются вокруг них", — пояснил Башарин.

Диски Blu-ray будут вмещать до 128 гигабайт
© Flickr/ pitzyper
Кандидаты на забвение: какие устройства исчезнут в ближайшие годы

По его словам, в эксперименте с новым метаматериалом специалистам МИСиС удалось достичь значений чрезвычайно высокой добротности.

"Полученный результат приводит к очень интересным следствиям. Например, наш метаматериал может стать основой очень чувствительных сенсоров – он может "ощущать" присутствие даже ничтожных количеств тех или иных веществ. Например, взрывчатки — можно будет "видеть", что какой-либо человек неделю назад касался гексогена", — отметил ученый.

"Можно будет обнаруживать и какие-либо лекарства. Сейчас у нас есть задумка попробовать определять антибиотики в пищевых продуктах", — сказал Башарин.

Помимо этого с помощью нового метаматериала можно будет по СТЕЛС-технологиям делать "невидимой" технику.

© Фото: НИТУ "МИСиС"
Оборудование лаборатории "Сверхпроводящие метаматериалы" НИТУ "МИСиС", занимающейся изучением метаматериалов и созданием квантового компьтера

Перспектива на грани фантастики

"И, пожалуй, самое фантастическое приложение анаполей, направление, которое мы развиваем, — это изучение взаимодействия объектов не с помощью электромагнитных полей, а только с помощью электромагнитных потенциалов, это знаменитый в квантовой физике эффект Ааронова-Бома", – отметил Башарин.

"Анаполь не излучает электромагнитные поля, но может излучать электромагнитные потенциалы. Тем самым появляется уникальная возможность скрывать различные объекты, точнее, экранировать их от электромагнитных полей, и создавать устройства для скрытой передачи данных только за счет модуляции векторного потенциала. Более того, это может означать, что множество объектов в природе мы просто не видим, потому что они не взаимодействуют с электромагнитными полями, а взаимодействуют исключительно с потенциалами", — сказал ученый.

По словам Башарина, специалисты МИСиС уже ищут способы экспериментально проверить такую возможность с использованием созданного ими нового метаматериала.

В случае успеха этот метаматериал можно будет использовать в качестве так называемых кубитов – основных элементов квантовых компьютеров, взаимодействие в которых осуществляется не за счет полей, а за счет потенциалов.

Комментировать
+
РИА Наука
Обсуждение
27 пользователей оставили 35 комментариев
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
Показать старые комментарии (15)
Показать новые комментарии (0)
Комментировать
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.