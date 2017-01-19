Сидение на месте ускоряет старение, выяснили ученые

МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Наблюдения за здоровьем пожилых женщин показали, что сидячий или лежачий образ жизни ускоряют старение клеток на генетическом уровне, заявляют ученые в статье, опубликованной в American Journal of Epidemiology.

"Наше исследование показывает, что клетки стареют быстрее, если человек придерживается сидячего образа жизни. Фактический возраст не всегда отражает биологический возраст, в некоторых случаях человек стареет быстрее, чем идет время", — заявил Аладдин Шадияб (Aladdin Shadyab) из университета Калифорнии в Сан-Диего (США).

Теломеры — это концевые участки хромосом, находящихся в ядре каждой клетки человеческого организма. Теломеры защищают ДНК от повреждений. При каждом делении клетки они становятся короче, а когда их длины оказывается недостаточно для нового деления, клетка погибает.

Относительно недавно ученые обнаружили, что длина теломер и их состояние могут меняться не только с возрастом, но и в результате различных процессов в организме, связанных с депрессией, бедностью и стрессом. В частности, рост количества оксидантов и других агрессивных молекул в клетках ведет к аномально быстрому сокращению длины теломер, и, соответственно, к их ускоренному старению.

Шадияб и его коллеги нашли еще один фактор, который может ускорять сокращение теломер – сидячий образ жизни. Они сделали это открытие, наблюдая за здоровьем почти полутора тысяч пожилых женщин в возрасте от 64 до 95 лет. Женщины согласились сдать анализы и собрать данные о том, как много времени они проводят дома или на улице, используя браслеты-акселерометры.

Как оказалось, длина теломер у пожилых американок зависела в основном от двух факторов – того, как много они сидели, и того, как часто они занимались спортом или просто легкими упражнениями.

Женщины, сидевшие около 10-13 часов в день, имели теломеры, которые были в среднем на 170 "букв" короче нормы. Соответственно, они были почти на 9 лет старше в биологическом плане, чем их сверстницы, которые вели более активный образ жизни.

С другой стороны, на этот процесс еще сильнее влияют физические упражнения – всего 30 минут зарядки было достаточно для того, чтобы теломеры "сидячих" женщин сокращались с той же скоростью, что и "хвосты" хромосом у более активных участниц эксперимента.

Как рассказывает Шадияб, сокращение теломер ассоциируется не только с быстрым старением, но и с развитием старческих болезней, в том числе нейродегенеративных заболеваний мозга, рака, проблем со срастанием костей и затягиванием ран и других заболеваний. Соответственно, пропаганда здорового образа жизни и зарядки среди пенсионеров может помочь им продлить свою жизнь и снизить нагрузку на систему социального обеспечения.