Минувший год снова стал самым теплым в истории наблюдений

ВАШИНГТОН, 18 янв — РИА Новости. Прошедший 2016 год стал самым теплым в истории наблюдений: средняя температура поверхности Земли была почти на градус выше, чем в среднем в середине прошлого столетия; третий год подряд устанавливается температурный рекорд поверхности Земли, свидетельствуют данные ежегодного доклада НАСА и Национального управления океанографии и атмосферных исследований.

"Температура поверхности Земли в 2016 году была самой высокой с начала ведения записей в 1880 году", — сообщило НАСА. Авторы исследования отмечают, что восемь из 12 месяцев 2016 года стали "рекордсменами" по температуре.

Средняя температура земной поверхности была на 0,99 градуса (Цельсия) теплее, чем средний показатель в середине ХХ века. С конца же ХIХ века средняя температура поверхности Земли увеличилась на 1,1 градуса.

Прошлый год, отмечают авторы доклада, продолжил тенденцию потепления и стал самым теплым в современной истории, продолжив аналогичные "достижения" последних двух лет.

"В 2016-м мы третий раз подряд видим рекордно теплый год. Мы не рассчитываем на рекорды ежегодно, но тенденция глобального потепления налицо", — прокомментировал сделанные наблюдения глава Института космических исследований Годдарда при НАСА Гэвин Шмидт.