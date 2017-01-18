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РИА Наука
РИА Наука

Ученые: ни крем для загара, ни зонтик не защищают от ожогов на пляже

19:0318.01.2017
(обновлено: 19:06 18.01.2017)
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Девушки с мороженым
© РИА Новости. Антон Денисов
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МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Люди, проводящие по 3-4 часа на пляже, рискуют заполучить солнечные ожоги и заметно повышают свои шансы приобрести рак кожи даже тогда, когда они используют или крем для загара, или зонтик для защиты от солнца, говорится в статье, опубликованной в журнале JAMA Dermatology.

"Одной тени от зонтика явно недостаточно для защиты тела от длительного воздействия солнечного ультрафиолета. И хотя кремы класса SPF 100 лучше защищают организм от солнца, чем зонтик, ни то, ни другое не может самостоятельно предотвратить появление солнечных ожогов на реальном пляже. Все это подчеркивает необходимость использования сразу нескольких средств защиты от ультрафиолетовых лучей", — заявил Хао У-Ян (Hao Ou-Yang) из исследовательского центра компании Johnson & Johnson в городе Скиллман (США).

По официальной статистике ВОЗ, длительное пребывание на солнце является сегодня основной причиной развития меланомы и других форм рака кожи. Это происходит из-за того, что ультрафиолетовое излучение светила или напрямую разрушает ДНК, или же взаимодействует с молекулами в клетках нашей кожи и превращает часть из них в канцерогены.

На выставке Интершарм-2004
© РИА Новости. Дмитрий Коробейников
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Для защиты от рака ученые рекомендуют любителям пляжей две вещи – зонты, закрывающие их тело от прямых лучей солнца, и крема для загара, поглощающие самые вредные компоненты солнечного света. Многие производители косметики, производящие крема класса SPF 100 (пропускающие лишь 1% солнечных лучей), часто говорят о том, что эти средства обеспечивают полную защиту от солнца.

У-Ян и его коллеги проверили, так ли это на самом деле. Для этого ученые собрали группу из восьми дюжин добровольцев, которых они пригласили позагорать у озера Льюисвилль в штате Техас. Половине "пляжников" ученые выдали зонтики, а другой – дали крема SPF 100 производства Johnson & Johnson.

Вечером дня, проведенного на пляже, ученые подвели итоги эксперимента, подсчитав число ожогов на шее, спине, ногах и прочих частях тела добровольцев. Как показали эти эксперименты, почти все люди, которым выдали зонты – около 78% — получили солнечные ожоги. Крем, как отмечают ученые, тоже не смог защитить их от солнечного ультрафиолета – ожоги были найдены у примерно четверти добровольцев, пользовавшихся продукцией Johnson & Johnson.

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Поэтому ученые рекомендуют комбинировать средства защиты от ультрафиолета, а также минимизировать время, проведенное на пляже и в любых других местах, где прямые лучи солнца могут достигать кожи человека.

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РИА Наука
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