Зонд НАСА совершил первый маневр на пути к "астероиду апокалипсиса"

МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Зонд OSIRIS-REx успешно совершил первый маневр в глубоком космосе, который вывел его на траекторию сближения с Землей для дальнейшего разгона на пути к астероиду-"убийце" Бенну, сообщает НАСА.

"Маневр DSM-1 важен по той причине, что мы впервые сильно изменили траекторию полета зонда и впервые включили его главный двигатель. Приятно, что этот важный этап в нашем путешествии к Бенну успешно завершился, и мы продолжаем полет к астероиду", — заявила Арлин Бартельс (Arlin Bartels) из Центра космических полетов имени Годдарда.

Зонд OSIRIS-REx успешно вывели на околоземную орбиту в минувшем сентябре. Цель миссии – сближение и забор грунта с поверхности астероида Бенну (1999 RQ36). По текущим планам НАСА, зонд сблизится с астероидом в 2018 году, заберет грунт в 2019 году и запустит капсулу как минимум с 60 граммами астероидной материи в направлении Земли. Приземлиться она должна на территории штата Юта в конце сентября 2023 года.

OSIRIS-REx для экономии топлива будет лететь к Бенну не по прямой траектории, а совершит "турне" по окрестностям Земли, почти вернувшись назад предстоящей осенью. Совершив "петлю", зонд пролетит на расстоянии 20 тысяч километров от поверхности планеты, чтобы использовать силу ее притяжения для разгона и выхода на траекторию сближения с астероидом.

По такому же принципу действует праща, разгоняя и выпуская камень.

Первый орбитальный маневр, или DSM-1, был проведен в канун Нового года, 28 декабря, после чего скорость зонда выросла на полторы тысячи километров в час. Ради этого аппарат сжег 350 килограммов топлива. Данные об успешном завершении маневра были переданы на Землю только недавно. Теперь НАСА планирует провести еще одну небольшую коррекцию орбиты для максимально тесного сближения зонда с Землей во время гравитационного разгона.

Ближайшие два года полета к Бенну зонд не проведет впустую. Уже в феврале он включит свои камеры и часть научных инструментов для поиска так называемых "троянских" астероидов – квазиспутников Земли, движущихся по ее орбите чуть впереди или чуть позади планеты в тех точках, где гравитация Солнца и Земли уравновешивается. Кроме того, ученые и инженеры миссии будут отрабатывать сценарии сближения OSIRIS-REx с астероидом и поиска оптимальной точки для забора грунта с его поверхности.

Астероид Бенну (Bennu) диаметром около 500 метров открыли в 2013 году. Согласно ряду расчетов, он может столкнуться с Землей в 2169 или 2199 году.