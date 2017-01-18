На четырех одновременно запущенных спутниках Galileo отказали часы

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. На четырех навигационных спутниках Galileo, запущенных на орбиту в ноябре, отказали часы, сообщил журналистам глава Европейского космического агентства Ян Вернер.

"На каждом спутнике у нас по четыре часовых устройства. Два рубидиевых и два водородных ускорителя. Мы ожидали, что новое поколение водородных ускорителей обеспечит еще большую точность. Однако сейчас мы видим отказы как рубидиевых часов, так и часов с водородным ускорителем", — сказал он, уточнив что такое количество часов было решено установить на каждом спутнике для обеспечения точности навигации.

"Если у вас неверные часы или их точность недостаточно высока, то, с учетом теории относительности Эйнштейна, вы можете получить ошибку в 500 метров в час. Таким образом, критически важно иметь точные часы на борту, чтобы вносить точные коррективы с учетом теории относительности", — пояснил глава агентства.

Четыре спутника Galileo по 700 килограммов каждый были выведены на орбиту 17 ноября французской ракетой-носителем Ariane-5, выполнявшей такую миссию впервые. Раньше использовалась российская ракета "Союз-СТ", выводившая по два спутника за раз.

Сейчас на орбите находятся 18 спутников проекта Galileo. Общая стоимость проекта составляет около 7 миллиардов евро. Каждый из спутников системы стоит примерно 40 миллионов евро.

Европейское космическое агентство планирует к 2020 году вывести на орбиту 30 спутников Galileo. Их разработчики заявляют, что система будет более точной, чем GPS, и обеспечит европейцам независимость от американской, российской и перспективной китайской навигационных систем.