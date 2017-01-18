НАСА может забронировать места в "Союзе" на случай задержки отправки Dragon

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. НАСА может зарезервировать три места в российском пилотируемом космическом корабле "Союз" в 2019 году для обеспечения запусков к МКС в случае задержки отправки частного пилотируемого корабля Crew Dragon.

Ранее сообщалось о том, что первый пилотируемый полет корабля Dragon перенесен с августа 2017 года на май 2018 года.

"НАСА также рассматривает опцион на три полетные возможности на российском "Союзе" в 2019 г. для обеспечения резервирования на случай задержки готовности американских частных кораблей и расширения операций и исследований на МКС" — сообщили журналистам в среду в пресс-службе Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия".

SpaceX в 2014 году наряду с компанией Boeing получила контракт НАСА на строительство пилотируемых космических кораблей. SpaceX разрабатывает пилотируемый корабль на основе грузовой капсулы Dragon, Boeing ведет строительство корабля CST-100 Starliner. Ранее планировалось, что обе компании начнут испытания в пилотируемом режиме до конца 2017 года.

США надеются вернуться к самостоятельным пилотируемым полетам до истечения контракта НАСА с российской стороной на доставку американских астронавтов на МКС, который истекает в конце 2018 года. НАСА пока не объявляло о намерении продлить контракт, настаивая на том, что программа по возвращению пилотируемых полетов идет по плану.