НАСА может забронировать места в "Союзе" на случай задержки отправки Dragon

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. НАСА может зарезервировать три места в российском пилотируемом космическом корабле "Союз" в 2019 году для обеспечения запусков к МКС в случае задержки отправки частного пилотируемого корабля Crew Dragon.
"НАСА также рассматривает опцион на три полетные возможности на российском "Союзе" в 2019 г. для обеспечения резервирования на случай задержки готовности американских частных кораблей и расширения операций и исследований на МКС" — сообщили журналистам в среду в пресс-службе Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия".
США надеются вернуться к самостоятельным пилотируемым полетам до истечения контракта НАСА с российской стороной на доставку американских астронавтов на МКС, который истекает в конце 2018 года. НАСА пока не объявляло о намерении продлить контракт, настаивая на том, что программа по возвращению пилотируемых полетов идет по плану.