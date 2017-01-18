"Союз-СТ" продолжит летать параллельно с европейскими ракетами Ariane-6

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Европейское космическое агентство (ЕКА) продолжит использовать российские ракеты-носители "Союз-СТ" и после введения в эксплуатацию новой европейской ракеты Ariane-6, сообщил глава ЕКА Ян Вернер.

"Сейчас, если нам нужно запустить на орбиту два спутника, выводить их на Ariane-5 будет дорого, и мы сделаем это на "Союзах", но если нужно будет послать четыре спутника, для них нужно будет найти подходящую орбиту. Поэтому всегда будет стоять вопрос, использовать Ariane-5 или "Союз", а в будущем запускать Ariane-62 или "Союз", но это уже после 2023 года, когда будет полностью завершена программа Ariane-6, — сказал Вернер журналистам.

Планируется, что к 2020 году на орбиту должны быть выведены 30 спутников Galileo. Разработчики Galileo заявляют, что их система будет более точной, чем GPS, и обеспечит европейцам независимость от американской GPS, российской ГЛОНАСС и перспективной китайской Compass.

Разработанная на базе ракеты "Союз-2" российская ракета-носитель "Союз-СТ" предназначена для коммерческих запусков космических аппаратов в условиях повышенной влажности с расположенного на экваторе космодрома Куру (Французская Гвиана). Она адаптирована к требованиям Гвианского космического центра в части безопасности (прием телекоманд с Земли на прекращение полета), системы телеизмерений (передатчики, работающие в дециметровом диапазоне с европейской структурой кадра телеметрии) и условий эксплуатации (повышенная влажность, морская транспортировка и другие).