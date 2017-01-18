ЕКА: Brexit не приведет к выходу Британии из космического агентства

МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Планы Британии по "жесткому" выходу из Европейского союза никак не скажутся на сотрудничестве Британии с Европой в космосе и не приведут к ее исключению из Европейского космического агентства, заявил генеральный директор агентства Ян Ворнер.

"Как известно, Европейское космическое агентство является самостоятельной структурой, не связанной непосредственно с Европейским союзом. Великобритания заявила только о выходе из Европейского союза, и поэтому ничто не угрожает нашему сотрудничеству в космической сфере, и этот шаг Лондона никак не повлияет на наши отношения. Судьбе системы Galileo и программы "Коперник" ничто не угрожает", — рассказал Ворнер, выступая на встрече с журналистами.

Тереза Мэй, премьер-министр Великобритании, заявила в понедельник о готовности своего правительства завершить процесс выхода Британии из Европейского союза и полностью разорвать все формы отношений с союзом европейских государств. По ее словам, Британия пройдет самую жесткую форму Brexit'а и покинет все структуры, связанные с ЕС.

Это заявление вызвало крайне негативную реакцию в правящих кругах ЕС и ключевых стран ЕС, и среди многих ученых и любителей космоса зародилось опасение, что Британия покинет не только "единую европейскую семью", но и все космические проекты ЕКА, в которых она участвует сегодня, в том числе и МКС. Ворнер заверил журналистов, что этого не произойдет.

"Для нас крайне важны отношения с Великобританией, и мы готовы продолжать сотрудничество в том формате, который сегодня уже существует. Наши британские партнеры уже заявили об этом, и мы, со своей стороны, сделаем все возможное, чтобы Brexit никак не повлиял на наши партнерские отношения", — продолжает глава ЕКА.

В свою очередь, другое громкое политическое событие прошлого года – избрание Дональда Трампа 45-тым Президентом США, по словам Ворнера, тоже никак не скажется на сотрудничестве ЕКА и НАСА.

"Как мы знаем, в США на днях поменяется администрация, и вместе с ней поменяется руководство НАСА. Мы ожидаем, какое решение примет команда Дональда Трампа, и будем сотрудничать с США в любом случае – мы вместе работаем над созданием тяжелой ракеты SLS и корабля Orion", — прокомментировал ситуацию Ян Ворнер.

По словам директора ЕКА, переходная команда Трампа уже связывалась с ЕКА в декабре прошлого года, когда Ворнер посещал Вашингтон, и эти контакты были исключительно позитивными. Он надеется, что интерес со стороны НАСА и президента США сохранится после официального начала правления Трампа, и что Вашингтон заключит соглашение с ЕКА о "бесплатной" транспортировке европейских астронавтов на борт МКС и в космос в целом.