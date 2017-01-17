В Австралии зарегистрировали случай "непорочного зачатия" у самки акулы

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Австралийские ученые обнаружили один из первых в мире случаев перехода позвоночного животного от полового размножения к однополому — партеногенезу, сообщает Guardian.

Самка зебровой акулы (Stegostoma fasciatum) по кличке Леони, содержащаяся в аквариуме в городе Таунсвилл в Австралии, удивила ученых тем, что в отсутствие самца перешла к однополому размножению. Как пишет Guardian, Леони была поймана в 1999 году и начала производить потомство в 2008-м. В 2012 году программу по разведению акул решили сократить, поэтому Леони и еще одну самку Лолли отсадили в отдельный аквариум без самцов.

В 2014 году самки акул отложили яйца. В части из них ученые обнаружили эмбрионы, однако они оказались нежизнеспособными. А вот в следующем году на свет появились пять мальков, двое из которых остались в аквариуме Таунсвилла.

Поскольку самки акул этого вида обладают способностью хранить сперму самцов до четырех лет, ученые провели генетическое исследование. Оно подтвердило, что потомство Леони было произведено на свет путем однополого размножения, поскольку оно гомозиготно по многим генам.

Как рассказала Guardian биолог Кристин Даджен, партеногенез распространен среди молодых акул, которые никогда не размножались половым путем, но случай Леони — первый зарегистрированный переход взрослой самки акулы от полового к однополому размножению. Ранее в мире подобные переходы фиксировались у орляковых скатов и боа-констрикторов.

Ученые намерены продолжать наблюдать за потомством Леони, чтобы выяснить, будет ли оно способно к воспроизводству после достижения репродуктивного возраста.