Старт космического грузовика Cygnus к МКС намечен на 16 марта

ВАШИНГТОН, 17 янв — РИА Новости. Очередной старт американского грузового корабля Cygnus компании Orbital ATK к МКС состоится 16 марта, сообщило НАСА во вторник.

"Седьмая миссия Orbital ATK (с грузовым рейсом на МКС по контракту компании с НАСА) с космодрома на мысе Канаверал во Флориде намечена на четверг, 16 марта", — сообщило ведомство. Предварительное время старта 00:29 по времени Восточного побережья США (08:29 мск).

Космический корабль выведет на орбиту ракета-носитель компании United Launch Alliance (ULA) Atlas V. Грузовик доставит на МКС провиант, предметы первой необходимости, материалы для научных экспериментов.

Как сообщалось ранее, решение о том, чтобы грузовой корабль на орбиту вывела принадлежащая United Launch Alliance Atlas V, а не ракета Orbital ATK Antares, было принято в связи с большей грузоподъемностью Atlas V.

Ожидалось, что после успешного возвращения к полетам, прерванным в связи с катастрофой 2014 года ракеты Antares, старты к МКС будут осуществляться на ней с космодрома Валлопс в американской Виргинии. Ожидается, что полеты Orbital ATK на собственной ракете Antares, оснащенной российскими двигателями РД-181, возобновятся в середине 2017 года.

До Cygnus на МКС должен прибыть грузовик Dragon комапнии SpaceX. Его полет запланирован на 8 февраля.