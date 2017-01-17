Телескоп ALMA заглянул внутрь пятен на Солнце

МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. ALMA, мощнейший микроволновый телескоп Земли, заглянул внутрь пятен на Солнце и получил высококачественные снимки этих магнитных структур, изучение которых можно помочь ученым научиться предсказывать солнечные бури и корональные выбросы, сообщает Европейская южная обсерватория (ESO).

Последние 400 лет наблюдений за Солнцем свидетельствуют, что наше светило испытывает чередующиеся периоды роста и снижения активности, сменяющие друг друга с периодом примерно в 11 лет. В период роста активности на Солнце значительно чаще происходят вспышки, появляются "корональные дыры" — области с повышенной скоростью солнечного ветра — и выбросы плазмы, которые становятся причиной магнитных бурь на Земле.

Главным показателем уровня активности светила считается количество солнечных пятен — сравнительно темных и холодных областей, которые образуются там, где на поверхность звезды выходят "трубки" очень мощного магнитного поля. Пятна появляется чаще при максимумах активности, и значительно реже — при штиле на Солнце.

Несмотря на десятилетия и столетия наблюдений за пятнами, ученые сегодня почти ничего не знают о том, как формируются эти трубки, от чего зависит частота их формирования и как можно предсказать их появление и исчезновение с поверхности Солнца. К поиску секретов пятен на Солнце сегодня официально присоединился телескоп ALMA, самый большой и чувствительный микроволновый радиотелескоп в мире.

Разрешение и широта обзора ALMA настолько высоки, что европейские астрономы, изучавшие Солнце при помощи этой обсерватории, могли одновременно изучать структуру всех пятен на Солнце в высоком разрешении, не фокусируясь на отдельных структурах. Снимки одиночных пятен и всего Солнца в целом, как надеются ученые, помогут раскрыть механизмы рождения пятен в глубинных слоях светила.

Для подготовки таких фотографий специалистам ESO пришлось перенастроить работу антенн ALMA и создать систему их защиты от перегрузки, так как микроволновое излучение Солнца на порядки сильнее, чем тусклое радиоизлучение далеких галактик, звезд и протопланетных дисков. В прошлом микроволновые телескопы уже сгорали, когда астрономы случайно поворачивали их в сторону светила.

Большим плюсом наблюдений на ALMA является то, что эта обсерватория позволяет наблюдать за структурой пятен и верхних слоев атмосферы Солнца послойно, так как светило вырабатывает "длинные" микроволны на большой высоте от поверхности, и "короткие" микроволны – на небольшом расстоянии от вечно кипящего океана водородной плазмы. Используя эти слои, ученые рассчитывают составить карту атмосферы Солнца над пятнами и понять, как она себя ведет.