Китай в 2017 году запустит спутник для прогноза землетрясений

ПЕКИН, 17 янв — РИА Новости, Иван Булатов. Китай планирует во второй половине 2017 осуществить запуск спутника для сбора данных о состоянии земной коры, которые могут использоваться для мониторинга и предсказания землетрясений.

По данным агентства Синьхуа, об этом во вторник заявил Китайский сейсмологический центр.

Отмечается, что движения земной коры создают электромагнитное излучение, которое можно наблюдать из космоса с помощью спутника. Собирая также данные о плазме ионосферы и частицах с высокой энергией, спутник сможет в реальном времени давать прогноз о возможности землетрясения в Китае и соседних регионах.

По планам спутник после запуска проработает на орбите пять лет. Китайские ученые намерены с его помощью собирать данные и после их анализа найти общие факторы, которые могут использовать в технологиях по предсказанию землетрясений. Также спутник сможет использоваться в навигационных целях.

Ранее Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC) сообщила, что Китай планирует в 2017 году осуществить порядка 30 запусков в космос. Среди них, в частности, в рамках программы зондирования Луны планируется запуск с помощью самой мощной ракеты-носителя КНР "Чанчжэн-5" ("Великий поход-5") спутника "Чанъэ-5", который должен будет совершить посадку на лунную поверхность, собрать необходимые образцы и вернуться на Землю.