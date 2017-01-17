Источник: запуск следующего экипажа на МКС могут перенести на 20 апреля

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Старт нового экипажа к Международной космической станции (МКС) на пилотируемом корабле "Союз МС-04", вероятнее всего, будет перенесен с 27 марта на 20 апреля, сообщил РИА Новости во вторник источник в космической отрасли.

"Пуск, скорее всего, будет перенесен. Новая дата старта пока не назначена, но предварительно можно говорить о 20 апреля 2017 года. Ракета-носитель для пилотируемого корабля "Союз МС-04" находится в самарском РКЦ "Прогресс", проводятся дополнительные проверки", — отметил собеседник агентства.

В "Роскосмосе" РИА Новости сообщили, что не комментирует эту информацию.

Ранее в "Роскосмосе" сообщили, что все блоки третьей ступени ракет-носителей "Союз" отзовут на завод-изготовитель для дополнительных проверок после аварии грузового корабля "Прогресс МС-04" 1 декабря 2016 года.

Блок третьей ступени ракеты "Союз-У", запланированной под запуск "Прогресса МС-05", уже доставлен для проверки в РКЦ "Прогресс". На обеих ракетах ведутся работы по замене двигателя третьей ступени 11Д55 на аналогичный из другой серии.