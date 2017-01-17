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РИА Наука
РИА Наука

Ученые: диабет отнимает у человека примерно девять лет жизни

20:0817.01.2017
(обновлено: 20:09 17.01.2017)
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Тест на уровень сахара в крови
© Fotolia/ effkaz

МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Наблюдения за жителями Китая, страдающими от диабета, показали, что эта болезнь отнимает у них примерно девять лет жизни по сравнению с людьми того же достатка и образования, заявляют ученые в статье, опубликованной в журнале JAMA.

"Число людей с диабетом стремительно растет среди молодых и взрослых китайцев, и ожидается, что число смертей, связанных с диабетом, будет продолжать расти, если правительство не поменяет стратегии по предотвращению развития диабета и борьбы с его последствиями", — рассказывает Чэнь Чжэнмин (Chen Zhengming) из Оксфордского университета (Великобритания).

В отличие от большинства развитых стран, численность людей, страдающих от диабета, в Китае и во многих других странах "второго мира" в последние годы очень быстро растет. По оценкам ученых, число жителей КНР, страдающих от диабета, выросло в четыре раза за последние несколько десятилетий и достигло 100 миллионов человек.

Газированный напиток
© Fotolia/ Brent Hofacker
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Чжэнмин и его коллеги заинтересовались тем, как это резкое повышение в числе диабетиков может повлиять здоровье нации и на демографическую обстановку в Китае в целом. Для этого ученые проанализировали частоту смертности среди здоровых жителей "поднебесной" и диабетиков, и попытались вычислить, как много лет жизни теряет человек в среднем, заполучая диабет.

В общей сложности ученые проанализировали жизни и истории болезни свыше 500 тысяч взрослых китайцев в возрасте от 30 и до 79 лет, живущих в пяти крупных городах и в пяти провинциях КНР. Все эти люди участвовали в одном из проектов по долгосрочному мониторингу за состоянием здоровья, который был запущен правительством Китая в 2004 году и длился около десяти лет.

Среди них изначально было около 6% диабетиков, причем подавляющая их часть жила в крупных городах с хорошей системой здравоохранения и высоким уровнем жизни. Как показали наблюдения за ними, диабетики примерно в два раза чаще умирали, чем их здоровые сверстники, и большая часть смертей приходилась на сельские районы, где гораздо хуже доступ к услугам врачей, чем в городах.

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© AP Photo/ Keystone/Salvatore Di Nolfi
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Диабет, по словам Чжэнмина, повышал шансы развития ишемии, инсульта, болезней почек, печени, инфекций и некоторых разновидностей рака. Риск смерти от осложнений был заметно выше, чем во всех развитых странах, и в среднем жители Китая теряют около 8 лет жизни в городах и 10 лет в провинции из-за развития диабета.

Подобные результаты, как считают ученые, указывают на необходимость  развития мер по сдерживанию эпидемии диабета и улучшению качества жизни людей, уже страдающих от этой болезни.

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РИА Наука
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