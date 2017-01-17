Россия и Китай строят совместные станции космического мониторинга

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Новые наземные станции совместной российско-китайской системы дифференциального контроля и мониторинга находятся в процессе строительства, сообщил РИА Новости во вторник советник посольства КНР, генеральный представитель Китайского космического агентства в России Чжан Юань.

"Сейчас мы в процессе реализации", — сказал он, отвечая на вопрос журналиста о том, когда будут построены шесть новых наземных станций системы.

Заместитель генерального конструктора РКС Григорий Ступак заявлял ранее о возможности создания совместно с Китаем общей высокоточной системы навигации, состоящей из 54 станций наземной сети системы дифференциального контроля и мониторинга (СДКМ). Говорилось о возможной постройке трех российских станций на территории Китая и трех китайских на территории РФ.

Система будет основана на расширении возможностей космического сегмента группировок ГЛОНАСС и Beidou и сможет обеспечивать точность позиционирования выше одного метра.