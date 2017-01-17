На Украине родился ребенок с генетическим материалом трех родителей

КИЕВ, 17 янв — РИА Новости. На Украине родился первый в мире ребенок с генетическим материалом трех родителей с использованием метода переноса оплодотворенной яйцеклетки в донорскую, заявил директор клиники репродуктивной медицины "Надежда" Валерий Зукин.

Зачатие и рождение ребенка происходили естественным путем, беременность протекала абсолютно нормально, рассказали в клинике. Новорожденную девочку уже выписали из роддома.

"В чем уникальность нашего случая, почему он первый в мире?.. В нашем случае был перенос оплодотворенной яйцеклетки одноклеточного эмбриона, а там (в Мексике — ред.) были еще не оплодотворенные (яйцеклетки — ред.)",- заявил Зукин на пресс-конференции.

Директор клиники пояснил, что после оплодотворения яйцеклетки в ней образуется два ядра — одно от матери, второе от отца. Репродуктологи изъяли эти два ядра из материнской яйцеклетки и перенесли их в донорскую яйцеклетку, из которой перед этим аналогично изъяли два ядра. Необходимость в таком методе возникла из-за генетического заболевания женщины, она страдала бесплодием.

В данном случае такой метод является действенным, поскольку мутированные гены, несущие заболевание, остались в первоначальной материнской яйцеклетке, а гены в ядрах не повреждены. Таким образом, ядра, внедренные в донорскую яйцеклетку, позволили избежать генетического заболевания, объяснил Зукин.

"В результате мы получаем ребенка, который имеет ядерное ДНК родителей, а цитоплазматическую ДНК от донора", — сказал он.

Ранее журнал New Scientist сообщил, что в Мексике родился первый в мире ребенок с генетическим материалом трех родителей. Супруги из Иордании обратились к ученым в США из-за редкой генетической болезни, не позволявшей паре иметь ребенка. Исследователи, которых возглавлял Джон Чжан, применили технологию с использованием генетического материала еще одной женщины-донора.