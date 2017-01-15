Садовничий: запуск спутника "Ломоносов" стал одним из самых успешных в РФ

МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Запуск спутника "Ломоносов" стал одним из самых успешных запусков научного спутника в России, заявил ректор МГУ Виктор Садовничий на дне открытых дверей в воскресенье.

Научный космический аппарат (КА) "Михайло Ломоносов", созданный по заказу МГУ, был запущен в апреле 2016 года с космодрома Восточный.

"Та информация, которую он сбрасывает — открыты новые явления, открыты новые космические объекты, сброшена большая информация по так называемому "космическому мусору". Это один из самых успешных запусков научного спутника за последнее время в нашей стране", — сказал Садовничий.

Он отметил, что "Ломоносов" — это космическая станция, имеющая десятки приборов.

Спутник оснащен космическим телескопом для измерения энергетического спектра и химического состава космических лучей предельно высоких энергий с околоземной орбиты. Кроме того, на борту аппарата установлены комплексы приборов по исследованию космических гамма-всплесков и ближней магнитосферы Земли.

"Может быть, это единственный университет мира, который способен делать сам спутники и их запускать", — подчеркнул ректор, отметив, что студенты, аспиранты и преподаватели МГУ всего создали шесть спутников и 400 космических аппаратов.

"Это означает, что мы – пионеры в освоении космической эры", — заключил Садовничий.