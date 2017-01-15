Садовничий: запуск спутника "Ломоносов" стал одним из самых успешных в РФ

МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Запуск спутника "Ломоносов" стал одним из самых успешных запусков научного спутника в России, заявил ректор МГУ Виктор Садовничий на дне открытых дверей в воскресенье.
"Та информация, которую он сбрасывает — открыты новые явления, открыты новые космические объекты, сброшена большая информация по так называемому "космическому мусору". Это один из самых успешных запусков научного спутника за последнее время в нашей стране", — сказал Садовничий.
Он отметил, что "Ломоносов" — это космическая станция, имеющая десятки приборов.
"Может быть, это единственный университет мира, который способен делать сам спутники и их запускать", — подчеркнул ректор, отметив, что студенты, аспиранты и преподаватели МГУ всего создали шесть спутников и 400 космических аппаратов.
"Это означает, что мы – пионеры в освоении космической эры", — заключил Садовничий.