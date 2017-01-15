Япония запустила самую маленькую в мире ракету-носитель

ТОКИО, 15 янв — РИА Новости, Екатерина Плясункова. Японское аэрокосмическое агентство (JAXA) осуществило успешный запуск самой маленькой в мире ракеты-носителя SS-520-4 для вывода спутника на орбиту.NHK, спустя 7,5 минуты коммуникационный спутник вышел на намеченную орбиту на высоте 200 километров над Землей.
Изначально запуск ракеты-носителя SS-520-4 был запланирован на 11 января, но был отменен из-за неблагоприятных погодных условий.
SS-520-4 — самая маленькая в мире ракета, способная вывести на орбиту искусственный спутник. Ее высота составляет всего 9,5 метра, диаметр 50 сантиметров, вес — 2,6 тонны.
Japan launches mini rocket #nhk_world_news https://t.co/kUKAi0bQlS— NHK WORLD News (@NHKWORLD_News) 15 января 2017 г.