SpaceX успешно запустила ракету Falcon 9 с космодрома в Калифорнии

ВАШИНГТОН, 14 янв – РИА Новости. Ракета Falcon 9 компании SpaceX стартовала в Калифорнии со спутниками; видео первого после аварии в сентябре 2016 года запуска ракеты-носителя ведет портал Spaceflight Now.

Старт был дан в расчетные 09:54 (20:54 мск) с космодрома Ванденберг в Калифорнии. Falcon 9 выводит на орбиту десять космических аппаратов нового поколения Iridium NEXT, принадлежащих компании Iridium Communications.

Нынешний старт, который многократно откладывали, — первый после произошедшей 1 сентября аварии, когда ракета Falcon 9 взорвалась на стартовой площадке при подготовке к предстартовому огневому испытанию. Инцидент произошел во время заправки топлива, приблизительно за восемь минут до запуска девяти двигателей ракеты. В результате взрыва была потеряна ракета и израильский коммуникационный спутник AMOS-6.