Космические цены: сколько НАСА тратит на изучение космоса

МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. На этой неделе НАСА выбрало две новые миссии, которые в ближайшем будущем отправятся изучать тайны Солнечной системы. Зонд Psyche будет исследовать железный астероид Психеяи, а LUCY – так называемые "троянские" астероиды, которые обращаются в тандеме с Юпитером.

Обе миссии разрабатываются в рамках программы Discovery. Это специальная "экономичная" программа, запущенная в 90-е годы для создания миссий, которые будут давать максимальную научную отдачу при минимальной стоимости. За время действия этой программы инженеры НАСА создали 12 межпланетных зондов, лендеров и телескопов. Десять из них успешно исполнили поставленные перед ними задачи, один был потерян, а последний – посадочный модуль InSight – будет отправлен на Марс с двухлетней задержкой в 2018 году.

Новые миссии программы Discovery НАСА выбирает каждые четыре года. На реализацию каждой миссии выделяется фиксированная сумма – около 450 миллионов долларов США. В начале января этого года были подведены итоги конкурса, в котором относительно неожиданно победили две "астероидные" миссии – Lucy и Psyche. Первым проектом руководит известный планетолог Хэл Левинсон (Hal Levinson), а вторым – геолог Линди Элкинс-Тантон (Lindy Elkins-Tanton).

Первый зонд, запуск которого НАСА планирует осуществить в 2021 году, отправится к так называемым "троянским астероидам" – малым небесным телам, которые "сопровождают" Юпитер, двигаясь или перед, или за ним по его орбите в точках L4 и L5, где притяжение планеты-гиганта и Солнца уравновешиваются. Изучение этих астероидов при помощи LUCY, как надеются ученые, поможет нам узнать, как сформировался Юпитер, насколько стабильны орбиты этих "троянцев" и какую угрозу они могут нести для Земли и других планет.

Второй космический аппарат будет запущен, по традиции программы Discovery, через два года после LUCY – в 2023 году. Он будет изучать одноименный астероид – (16) Психея, находящийся внутри главного пояса астероидов между орбитами Земли и Марса. Данный астероид считается осколком ядра протопланеты, единственным таким объектом в окрестностях Земли и Марса, и его исследование поможет нам понять, как формировались планеты и какую роль в их рождении играли столкновения между подобными "зародышами".

450 миллионов долларов — много это или мало? РИА "Наука" сравнила, сколько денег тратится на предметы роскоши и различные мега-стройки на Земле, и в какую сумму человечеству обходятся даже самые прорывные космические миссии.