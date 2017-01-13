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РИА Наука
РИА Наука

Ученые выяснили, почему зарядка защищает сердце от инфарктов

11:4913.01.2017
(обновлено: 12:46 13.01.2017)
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Девушка на тренировке
© Fotolia/ Wisiel

МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Всего 20 минут зарядки в день действуют на организм человека подобно мощному антиоксиданту, защищающему сердце, кости и мускулы от повреждений и заметно снижающему шансы на развитие целого ряда болезней, заявляют медики в статье, опубликованной в журнале Brain, Behavior and Immunity.

"Каждый раз, когда мы занимаемся зарядкой, наше тело получает множество плюсов, в том числе и на уровне иммунной системы. Мы давно знали о том, что упражнения действуют на организм как противовоспалительное средство, однако то, как и почему это происходит, понятно не было", — говорит Сьюзи Хун (Suzi Hong) из университета Калифорнии в Сан-Диего (США).

Низкий уровень физической активности считается одной из причин учащения сердечных приступов, инфарктов, инсультов, проблем с костями в пожилом возрасте и целого ряда других проблем и болезней, связанных с накоплением в организме холестерина и других вредных веществ, или развитием хронических воспалений. Как показывают наблюдения ученых, даже незначительное повышение уровня физических нагрузок фактически в разы понижает шансы развития инфаркта и прочих проблем с сердцем и сосудами.

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© РИА Новости. Павел Комаров
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Хун и ее коллеги решили выяснить, что происходит внутри организма в тот момент, когда человек делает зарядку, и как быстро она вызывает позитивные изменения в работе мускулатуры, сердечно-сосудистой системы, мозга и прочих органов. Для этого ученые собрали группу из 47 добровольцев, которых попросили совершить короткую пробежку, сдав кровь до и после.

Сравнив белковый и гормональный фон, ученые составили список сигнальных веществ и белков, концентрация которых поменялась после бега. К примеру, на 5% снизилась концентрация белка TNF-альфа, управляющего реакцией организма на атаки микробов и раковые опухоли.

Его попадание в ткани заставляет иммунные клетки выделять так называемые интерлейкины, сигнальные вещества, отвечающие за развитие воспалительной реакции. Соответственно, снижение концентрации TNF-альфа приводит к снижению интенсивности воспалений и действует на организм так же, как противовоспалительные препараты и антиоксиданты.

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"Наше исследование показывает, что упражнения вовсе не должны быть изнурительными, чтобы получить этот противовоспалительный эффект. Всего двадцати минут зарядки, в том числе и прогулок, должно хватить для максимального результата. Представление о том, что нужно заниматься спортом до изнеможения, отпугивает многих людей, страдающих от хронических воспалений и связанных с ними болями, и такие простые упражнения как раз пойдут им на пользу", — заключает Хун.

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РИА Наука
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8 пользователей оставили 8 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
  • John Silver
    Безусловно зарядка полезна. Но... Важнее всего иные факторы, такие как: правильное питание, соблюдение режима сна, позитивный настрой и активный образ жизни. Для начала же необходимо избавление от вредных привычек. Чрезмерные, изнуряющие физические нагрузки также явно не пойдут на пользу нашему организму. Во всём нужна золотая середина.
    12:07
    13.01.2017
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  • boi-1968
    Абсолютно согласен с автором. Сейчас мне 49.
    2003 год:
    рост-186, вес-138, давление 150(160)/90(100), пульс 55-60.
    2017 год:
    рост-без изменений, вес-95, давление 120/80, пульс 65-70.
    Всего ничего:
    утром зарядка-10(15) минут+холодный душ(круглый год).
    13:40
    13.01.2017
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