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РИА Наука
РИА Наука

Астрономы нашли "чужие" звезды на окраинах Млечного Пути

15:1112.01.2017
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Галактика Млечный путь разорвала галактику-спутник на четыре хвоста. Представление художника
© Amanda Smith, Institute of Astronomy, University of Cambridge

МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Астрономы обнаружили, что многие звезды на окраинах нашей Галактики сформировались не в ее пределах, а были "украдены" ею из соседних карликовых галактик, периодически сближающихся с Млечным Путем, говорится в статье, опубликованной в Astrophysical Journal.

"Эти светила находятся в своеобразных "звездных ручьях", которые протянулись примерно на миллион световых лет и выходят далеко за пределы нашей галактики. Сегодня мы видим лишь небольшие ручейки таких звезд, однако в будущем, как мы предсказываем, мы найдем целые реки подобных  "чужих" светил", — заявила Марион Дирих (Marion Dierickx) из Гарвардского университета (США).

Звездные реки

Млечный Путь находится в межгалактической пустоте не один, а в компании целой свиты из карликовых галактик, большую часть которых мы не видим из-за их крайней тусклости. Как сегодня считают ученые, многие из этих карликов периодически сближаются с нашей Галактикой, финальными "следами" чего являются так называемые звездные потоки.

Они похожи на своеобразные "ленты" из звезд, не связанных друг с другом гравитацией, которые вращаются вокруг центра Млечного Пути над и под его диском, где находится Земля, Солнце и почти все остальные звезды. Звездные потоки, как сегодня считают астрономы, представляют собой остатки шаровых скоплений или карликовых галактик, когда-то разорванных на части или поглощенных Млечным Путем в далеком прошлом.

Чужие звезды (отмечены желтым цветом), найденные на окраинах Млечного Пути
© Marion Dierickx / CfA
Наша галактика разорвала галактику-спутник на четыре "хвоста"

В ходе этих апокалиптических событий, как выяснили астрономы пять лет назад в ходе наблюдений за так называемым "кольцом единорога", одним из наиболее заметных звездных потоков, Млечный Путь "ворует" почти все темную материю у  разрываемых им галактик. В  результате этого они распадаются на части и превращаются в те ленты, которые мы сегодня можем увидеть в ночном небе над диском Галактики.

Дирих и ее коллега Абрахам Лоеб (Abraham Loeb) из Гарвард-Смитсоновской астрофизической обсерватории в Кембридже (США) нашли одну из самых больших и далеких лент подобного типа, наблюдая за карликовой галактикой DEG в созвездии Стрельца, столкновение которой с млечным путем заставляет ее распадаться на четыре ярких "хвоста".

Свет чужих звезд

Они случайно совершили это открытие, образно выражаясь, на кончике пера – изначально Лоеб и Дирих не пытались искать "чужие" звезды на окраинах Млечного Пути, а просчитывали то, как галактика DEG двигалась в последние 8 миллиардов лет.

Проделанные ими расчеты показали, что это время не прошло бесследно для карликовой галактики – в результате сближений и гравитационных взаимодействий с Млечным Путем, она потеряла примерно треть своих звезд и около 90% темной материи, в результате чего она начала распадаться на части.

Наша галактика оказалась похожа по своей форме не на плоский блин, а на гармошку
© Фото: Xu et al
Ученые: Млечный Путь оказался не плоским блином, а сжатой "гармошкой"

Часть ее звезд, из-за фактического распада галактики, "потерялась" в космосе и была захвачена притяжением Млечного Пути. Благодаря этому сразу 5 из 11 самых далеких звезд галактики, удаленных от Земли примерно на 300 тысяч световых лет, на самом деле родились в DEG, а не в нашем "звездном мегаполисе". Об этом говорит необычная скорость движения этих звезд вокруг центра Млечного Пути и то, где они расположены. Остальные семь звезд, как считают астрономы, были "украдены" нашей Галактикой из другой карликовой галактики.

По мнению Лоеба, таких звезд на самом деле гораздо больше, только их поиск потребует запуска более мощных телескопов, подобных строящемуся обзорному телескопу LSST, который может находить даже самые тусклые светила.

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РИА Наука
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