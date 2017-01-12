Ученый-выходец из России стал одним из обладателей премии Крафорда

СТОКГОЛЬМ, 12 янв – РИА Новости, Людмила Божко. Международная шведская премия Крафорда за 2017 год вручена за открытия в области иммунной регуляции Симону Сакагути (Осакский университет, Япония), Фреду Рамсделлу (институт Паркера, Сан-Франциско, США) и работающему в США выходцу из России иммунологу Александру Руденскому, сообщила Королевская шведская академия наук, которой поручено присуждение и вручение награды.

Ученые, согласно заявлению международного жюри, "сделали открытия, касающиеся регуляторных Т-клеток, которые противодействуют вредным иммунным реакциям при артрите и других аутоиммунных заболеваниях. Т-клетки сравнимы с охранниками, находящимися в иммунной системе человека, и они тормозят, блокируют другие иммунные клетки, которые атакуют собственные ткани организма. Открытия ученых могут создать новые и эффективные пути в лечении, к примеру, ревматических заболеваний суставов, рассеянного склероза и диабета первого типа, поясняется в сообщении для прессы.

Сумма награды составляет 6 миллионов шведских крон (665 тысяч долларов). Церемония ее вручения состоится в Стокгольме 18 мая.

Премия Крафорда была учреждена шведским экономистом и промышленником Хольгером Крафордом и его супругой Анной–Гретой в 1980 году. Награда вручается ежегодно с 1982 года и присуждается поочередно в области астрономии и математики, науки о земле, биологических наук (с акцентом на экологию), а также в области изучения заболеваний полиартрита. Награда этого года вручена в категории полиартрита. В 2016 году ее вручили за исследования в области математики и астрономии.

Хольгер Крафорд (1908–1982) является одним из основателей в 1964 году акционерного общества "Гамбро" (Gambro) – предприятия, которое развило и начало коммерческое производство искусственных почек, разработанных шведским профессором медицинских наук из Лунда Нильсом Альвалем.

Королевская шведская академия наук была основана в 1739 году и является независимой организацией, в задачи которой входит содействие наукам и укреплению их места и роли в обществе. Наиболее известными из вручаемых академией наград являются Нобелевские премии в области химии, физики и экономической премии памяти Альфреда Нобеля.