Генетики доказали, что противоположности действительно притягиваются

МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Наблюдая за жизнью шимпанзе в национальном парке в Танзании, ученые обнаружили, что приматы предпочитают тех спутников или спутниц жизни, которые сильнее отличаются от них генетически, говорится в статье, опубликованной в журнале Royal Society Open Science.

"Многие животные избегают спаривания с родителями, братьями и сестрами и прочими близкими родственниками. Но шимпанзе еще более необычны в этом плане – даже неродственные друг другу особи и абсолютно незнакомые друг с другом обезьяны могут "чуять", насколько они близки в генетическом плане к их потенциальным партнерам", — рассказывает Кара Уолкер (Kara Walker) из университета Дьюка в Дареме (США).

Поговорка "противоположности притягиваются" и ее вариации есть в лексиконе многих народов Земли. Возможно, это объясняется существованием общих защитных эволюционных механизмов, которые помогают человеку и прочим животным поддерживать генетическое разнообразие в популяции и избегать близкородственного скрещивания и браков.

Уолкер и ее коллеги нашли "живое" подтверждение этого принципа в лесах Танзании, наблюдая за поведением групп шимпанзе в национальном парке Гомбе, где живет несколько сотен этих диких приматов. Ученые следили за спариванием шимпанзе, рождением детенышей и периодически собирали пробы их ДНК, следуя за блуждающими по лесу племенами обезьян.

Как объясняет Уолкер, процесс спаривания у шимпанзе и многих других животных не всегда ведет к оплодотворению яйцеклетки и формированию зародыша – в большинстве случаев этого не происходит. Те факторы, которые влияют на успешность оплодотворения, ученым пока не известны, и они хотели проверить, влияет ли степень генетической близости между самкой и самцом на вероятность успешного продления рода.

Оказалось, что шимпанзе стараются избегать скрещивания не только со своими непосредственными родственниками, но и с незнакомыми им особями, близкими к ним в генетическом плане. Самки выбирали "противоположных" им самцов, чья ДНК наиболее сильно отличалась от их генома, даже в тех случаях, когда они переходили в новое для себя племя шимпанзе, где ни одна особь не была им знакома.

Как обезьяны проводят подобные "генетические тесты", которые человечество научилось делать совсем недавно, ученые пока не знают. Роль подобных генетических маркеров могут играть как особенности поведения и воспитания, так и различные биологические факторы, такие как запах тела или какие-то не зависящие от самой обезьяны механизмы отбора сперматозоидов внутри утробы самки, способствующие проникновению в яйцеклетки генетического материала от наиболее отличающихся самцов.

Нечто похожее, по мнению ученых, может заставлять высоких женщин выходить замуж за мужчин-коротышек, и соединять другие психологические и физиологические противоположности.