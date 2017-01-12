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РИА Наука
РИА Наука

Генетики доказали, что противоположности действительно притягиваются

13:2312.01.2017
(обновлено: 14:05 12.01.2017)
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Шимпанзе прикуривает сигарету в зоопарке Пхеньяна, Северная Корея
© AP Photo/ Wong Maye-E

МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Наблюдая за жизнью шимпанзе в национальном парке в Танзании, ученые обнаружили, что приматы предпочитают тех спутников или спутниц жизни, которые сильнее отличаются от них генетически, говорится в статье, опубликованной в журнале Royal Society Open Science.

"Многие животные избегают спаривания с родителями, братьями и сестрами и прочими близкими родственниками. Но шимпанзе еще более необычны в этом плане – даже неродственные друг другу особи и абсолютно незнакомые друг с другом обезьяны могут "чуять", насколько они близки в генетическом плане к их потенциальным партнерам", — рассказывает Кара Уолкер (Kara Walker) из университета Дьюка в Дареме (США).

Поговорка "противоположности притягиваются" и ее вариации есть в лексиконе многих народов Земли. Возможно, это объясняется существованием общих защитных эволюционных механизмов, которые помогают человеку и прочим животным поддерживать генетическое разнообразие в популяции и избегать близкородственного скрещивания и браков.

Семья гренландских инуитов. Архивное фото
© AP Photo/ Brennan Linsley
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Уолкер и ее коллеги нашли "живое" подтверждение этого принципа в лесах Танзании, наблюдая за поведением групп шимпанзе в национальном парке Гомбе, где живет несколько сотен этих диких приматов. Ученые следили за спариванием шимпанзе, рождением детенышей и периодически собирали пробы их ДНК, следуя за блуждающими по лесу племенами обезьян.

Как объясняет Уолкер, процесс спаривания у шимпанзе и многих других животных не всегда ведет к оплодотворению яйцеклетки и формированию зародыша – в большинстве случаев этого не происходит. Те факторы, которые влияют на успешность оплодотворения, ученым пока не известны, и они хотели проверить, влияет ли степень генетической близости между самкой и самцом на вероятность успешного продления рода.

Оказалось, что шимпанзе стараются избегать скрещивания не только со своими непосредственными родственниками, но и с незнакомыми им особями, близкими к ним в генетическом плане. Самки выбирали "противоположных" им самцов, чья ДНК наиболее сильно отличалась от их генома, даже в тех случаях, когда они переходили в новое для себя племя шимпанзе, где ни одна особь не была им знакома.

Скульптура неандертальца
© AFP 2017/ Pierre Andrieu
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Как обезьяны проводят подобные "генетические тесты", которые человечество научилось делать совсем недавно, ученые пока не знают. Роль подобных генетических маркеров могут играть как особенности поведения и воспитания, так и различные биологические факторы, такие как запах тела или какие-то не зависящие от самой обезьяны механизмы отбора сперматозоидов внутри утробы самки, способствующие проникновению в яйцеклетки генетического материала от наиболее отличающихся самцов.

Нечто похожее, по мнению ученых, может заставлять высоких женщин выходить замуж за мужчин-коротышек, и соединять другие психологические и физиологические противоположности.

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РИА Наука
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3 пользователя оставили 3 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
  • w626.root
    Люди собственно как и обезьяны могут находить идеального партнера по запаху, который несёт информацию о иммунной системе. То есть если иммунные системы родителей сильно отличаются, то вероятность, что у ребёнка будет иммунитет к болезням, к которым невосприимчивы оба родителя, будет выше.
    14:01
    12.01.2017
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