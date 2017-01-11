В Роскосмосе назвали причину крушения "Прогресса"

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Космический грузовик "Прогресс МС-04" потерпел аварию в декабре из-за вскрытия бака третьей ступени ракеты-носителя "Союз-У", сообщили журналистам в пресс-службе Роскосмоса.

"Члены аварийной комиссии установили следующее: наиболее вероятная причина аварии – вскрытие бака "О" третьей ступени РН в результате воздействия элементов, возникших при разрушении двигателя 11Д55 вследствие возгорания и дальнейшего разрушения насоса окислителя", — говорится в сообщении.

Отмечается, что насос окислителя мог загореться из-за попадания посторонних частиц в его полость насоса или возможного нарушения технологии сборки двигателя 11Д55, в числе которых несоответствие зазоров между шнеком и втулкой, между плавающими кольцами и крыльчаткой, возможный дисбаланс и биение ротора. Дефект, имеющий производственный характер, проявился в полете.

Космический грузовик "Прогресс МС-04" потерпел аварию вечером 1 декабря над безлюдной гористой местностью в Тыве. Большинство его фрагментов сгорели в атмосфере, остальные упали к западу от столицы Тывы города Кызыл. Данные телеметрии подтверждают, что грузовик отделился от третьей ступени ракеты-носителя "Союз-У", после чего вышел из штатного режима полета и разрушился.

В качестве возможных причин аварии некоторые эксперты называли нештатную работу двигателей третьей ступени "Союза-У" или разрушение в полете бака окислителя третьей ступени ракеты-носителя. Выдвигались версии о некачественной сборке, прогаре камер сгорания, повреждениях сварного шва. По одной из версий, система управления ракеты могла выдать команду на аварийное выключение двигателей третьей ступени, в результате чего "Прогресс МС-04" получил сильный толчок и вышел из штатного режима полета.

Вместе с тем, согласно циклограмме полета, на грузовике раскрылись навигационные антенны, но не успели раскрыться солнечные батареи, что подтверждается словами комментатора НАСА в подмосковном Центре управления полетами. Затем "Прогресс" еще примерно полторы минуты передавал телеметрию, после чего начался его сход с орбиты.