Астрономы утверждают, что "планета икс" может быть "пришельцем"

МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Астрономы предоставили новые доказательства того, что загадочная и пока не обнаруженная "планета икс" на окраинах Солнечной системы могла сформироваться в другой звездной системе, о чем они рассказали на ежегодной конференции Американского астрономического общества в Грейпвайне.

"Вполне возможно, что "планета икс" является беглянкой, захваченной притяжением Солнца. В зависимости от того, как произошла их встреча, "планета икс" могла или просто занять свое место на окраинах Солнечной системы, или же выкинуть одну или несколько планет из нее для расчистки "жизненного пространства", — рассказывает Джеймс Веспер (James Vesper) из университета штата Нью-Мексико в Лас-Крусес (США).

Тайны девятой планеты

В начале января 2016 года два известных планетолога, Майкл Браун и Константин Батыгин, объявили о том, что им удалось вычислить положение загадочной "планеты икс" – девятой планеты Солнечной системы, удаленной от Солнца на 41 миллиард километров и весящей в 10 раз больше, чем Земля.

Благодаря огромному расстоянию до этой планеты – один оборот вокруг Солнца "планета икс", по оценкам ученых, совершает за 15 тысяч лет – мы пока не знаем, где она находится, и у нас нет никаких свидетельств ее существования, помимо странного характера движения целого ряда карликовых планет и астероидов в поясе Койпера.

За последний год ученые высказали несколько гипотез, объясняющих то, как столь крупная планета оказалась на большом расстоянии от Солнца и почему она вращается по стабильной и достаточно необычной, сильно вытянутой орбите. К примеру, Браун предположил, что "планета икс" изначально обитала где-то между орбитами Сатурна и Нептуна и была выброшена на окраины Солнечной системы в первые эпохи ее жизни.

В свою очередь, Батыгин и шведский планетолог Александр Мастилл считают, что этот газовый гигант мог быть "украден" Солнцем у другой звезды. Веспер и его коллега Пол Мэйсон (Paul Mason) показали, что эта идея действительно имеет право на жизнь, просчитав последствия подобного "рандеву" при помощи компьютерной модели.

Слон в космической лавке

Мэйсон и Веспер просчитали 156 разных вариантов встречи Солнца и экзопланеты размером с Юпитер, Нептун или типичную "супер-землю", меняя скорости и траектории движения планеты и то, в какую точку Солнечной системы она попадает.

Как показали эти расчеты, вероятность подобной встречи и успешного захвата планеты Солнцем не так мала, как предсказывали Батыгин и Мастилл – в 40% случаев скорость движения будущей "планеты икс" будет достаточно низкой для того, чтобы притяжение светила могло "затормозить" ее и превратить в своего спутника. Этот процесс может протекать как чисто, без последствий для других "жителей" Солнечной системы, так и привести к "катапультированию" одной или нескольких планет.

Если "планета икс" действительно является своеобразным космическим "пришельцем", то тогда, как показывают расчеты Веспера и Мэйсона, она не может быть крупнее Нептуна – газовый гигант размером с Юпитер спровоцировал бы полную перестройку Солнечной системы, чего, очевидно, не произошло. Это произошло бы даже в том случае, если этот "Юпитер" просто пролетел через нее, что показывает, что Солнце никогда не встречалось с "беглыми" планетами крупнее Нептуна.

Конечно, проверка этой теории станет возможной только после того, как астрономы найдут "планету икс", получат ее фотографии и вычислят ее точную орбиту. Пока астрономам остается только спекулировать и подбирать теории, лучше всего объясняющие то, почему карликовые планеты в поясе Койпера вращаются по необъяснимым орбитам.