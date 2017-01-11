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РИА Наука
РИА Наука

3D-технологии позволят пациентам "печатать" лекарства дома

09:2011.01.2017
(обновлено: 09:42 11.01.2017)
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Таблетки. Архивное фото
© Fotolia/ viperfzk

ДУБАЙ, 11 янв — РИА Новости. Развитие технологии 3D-печати может позволить пациентам создавать лекарства, выписанные им по рецепту, у себя дома. Об этом сообщили на конференции Dubai Health Forum.

Дубай. Архивное фото
© РИА Новости. Анна Чернова
В Дубае открылось первое в мире здание, напечатанное на 3D-принтере
Речь идёт о лечении хронических заболеваний. Специалисты из управления Дубая по делам здравоохранения (Dubai Health Authority) уверены, что смогут скоро внедрить эту технологию в домах пациентов.

По их мнению, это позволит сократить расходы на дорогостоящие лекарства, например, от рака.

Компания FabRx из Великобритании, которая занимается разработкой этой технологии в фармацевтической сфере, представила на форуме новые разработки.

"Наша идея — привнести эту технологию в госпитали, клиники и дома. Пациенты смогут "напечатать" правильную дозировку или комбинации лекарств сами. При правильном использовании этот метод будет дешевле и быстрей для пациентов. Госпитали в данный момент не производят медикаменты, но это может измениться, и медицинские центры смогут запустить собственный производственный процесс", — сказал представитель компании Альваро Гоянес.

Принтер, разрабатываемый НПО Лавочкина и Самарским университетом
© Самарский государственный технический университет
Ученые из Самары создают 3D-принтер для "печати" российской базы на Луне
Фармацевтам придется определять точную дозировку для каждой заготовки, которая будет использоваться для печати партий таблеток. Заготовки будут продаваться госпиталям, чтобы они печатали лекарства на собственном оборудовании. Это снизит риск изготовления поддельных препаратов, считают разработчики.

Эти технологии уже были протестированы на животных, однако создателям понадобится ещё около двух лет, чтобы получить одобрение со стороны регуляторов.

3D-печать медикаментов на дому будет строго контролироваться, а доступ к аппаратуре, используемой для печати, будет возможен с помощью специальных кодов.

Чудеса 3D-печати на выставке в Москве
Выставка 3D Print Expo 2016 в Москве
© РИА Новости. Кирилл Каллиников
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Выставка "3D Print Expo" проходит в Москве уже в четвертый раз. В этом году ее посетили более пяти тысяч человек.
Выставка 3D Print Expo 2016 в Москве
© РИА Новости. Кирилл Каллиников
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Посетители на экспозиции выставки смогли ознакомиться с последними разработками в области 3D-печати, сканирования и моделирования.
Участник выставки 3D Print Expo 2016 в Москве
© РИА Новости. Кирилл Каллиников
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Участник выставки "3D Print Expo 2016" в Москве.
Стенд компании Chevalier - участника выставки 3D Print Expo 2016 в Москве
© РИА Новости. Кирилл Каллиников
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На выставке была представлена арт-инсталляция, представляющая собой карту мира, на которой расположены 3D-модели самых известных статуй мира.
Мальчик на выставке 3D Print Expo 2016 в Москве
© РИА Новости. Кирилл Каллиников
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Эту инсталляцию собирали посетители выставки. За минимальное время участникам было необходимо правильно расставить статуи на карте.
Фигурка робота на выставке 3D Print Expo 2016 в Москве
© РИА Новости. Кирилл Каллиников
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Фигурка игрушечного робота на выставке "3D Print Expo 2016" в Москве.
Мастер-класс по 3d-моделированию на выставке 3D Print Expo 2016 в Москве
© РИА Новости. Кирилл Каллиников
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Участники мастер-класса по 3d-моделированию.
Экспонат выставки 3D Print Expo 2016 в Москве
© РИА Новости. Кирилл Каллиников
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Кроме того, в рамках "3D Print Expo 2016" прошло "Шоу супергероев". Персонажи известных компьютерных игр и фильмов предстали перед зрителями в костюмах, декорированных элементами, созданными при помощи 3D-принтера.
Стенд компании Cortus - участника выставки 3D Print Expo 2016 в Москве
© РИА Новости. Кирилл Каллиников
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На выставке были представлены экспонаты различной тематики - от ювелирных изделий до фан-арта.
Экспонат выставки 3D Print Expo 2016 в Москве
© РИА Новости. Кирилл Каллиников
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Экспонат выставки "3D Print Expo 2016" в Москве.
Балалайка, напечатанная на 3d-принтере, на выставке 3D Print Expo 2016
© РИА Новости. Кирилл Каллиников
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Девушка играет на балалайке, напечатанной на 3d-принтере.
Демонстрация 3d-печати на выставке 3D Print Expo 2016 в Москве
© РИА Новости. Кирилл Каллиников
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В рамках выставки было организовано выступление одной из столичных групп, во время которого музыканты сыграли на 3d-гитарах.
Участник выставки 3D Print Expo 2016 в Москве
© РИА Новости. Кирилл Каллиников
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Девушка в костюме на выставке "3D Print Expo 2016".
Выставка 3D Print Expo 2016
© РИА Новости. Кирилл Каллиников
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Во время выставки также была организована викторина, победитель которой получил в подарок 3d-принтер.
Бюст Альберта Энштейна на выставке 3D Print Expo 2016 в Москве
© РИА Новости. Кирилл Каллиников
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Бюст Альберта Энштейна на стенде компании Ostec.
Участник выставки 3D Print Expo 2016 в Москве
© РИА Новости. Кирилл Каллиников
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Девушка в костюме на выставке "3D Print Expo 2016" в Москве.
Участник выставки 3D Print Expo 2016 в Москве
© РИА Новости. Кирилл Каллиников
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Участники выставки "3D Print Expo 2016".
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РИА Наука
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