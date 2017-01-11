3D-технологии позволят пациентам "печатать" лекарства дома
09:2011.01.2017
(обновлено: 09:42 11.01.2017)
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ДУБАЙ, 11 янв — РИА Новости. Развитие технологии 3D-печати может позволить пациентам создавать лекарства, выписанные им по рецепту, у себя дома. Об этом сообщили на конференции Dubai Health Forum.
Речь идёт о лечении хронических заболеваний. Специалисты из управления Дубая по делам здравоохранения (Dubai Health Authority) уверены, что смогут скоро внедрить эту технологию в домах пациентов.
По их мнению, это позволит сократить расходы на дорогостоящие лекарства, например, от рака.
Компания FabRx из Великобритании, которая занимается разработкой этой технологии в фармацевтической сфере, представила на форуме новые разработки.
"Наша идея — привнести эту технологию в госпитали, клиники и дома. Пациенты смогут "напечатать" правильную дозировку или комбинации лекарств сами. При правильном использовании этот метод будет дешевле и быстрей для пациентов. Госпитали в данный момент не производят медикаменты, но это может измениться, и медицинские центры смогут запустить собственный производственный процесс", — сказал представитель компании Альваро Гоянес.
Фармацевтам придется определять точную дозировку для каждой заготовки, которая будет использоваться для печати партий таблеток. Заготовки будут продаваться госпиталям, чтобы они печатали лекарства на собственном оборудовании. Это снизит риск изготовления поддельных препаратов, считают разработчики.
Эти технологии уже были протестированы на животных, однако создателям понадобится ещё около двух лет, чтобы получить одобрение со стороны регуляторов.
3D-печать медикаментов на дому будет строго контролироваться, а доступ к аппаратуре, используемой для печати, будет возможен с помощью специальных кодов.
Чудеса 3D-печати на выставке в Москве
Выставка "3D Print Expo" проходит в Москве уже в четвертый раз. В этом году ее посетили более пяти тысяч человек.
Посетители на экспозиции выставки смогли ознакомиться с последними разработками в области 3D-печати, сканирования и моделирования.
Участник выставки "3D Print Expo 2016" в Москве.
На выставке была представлена арт-инсталляция, представляющая собой карту мира, на которой расположены 3D-модели самых известных статуй мира.
Эту инсталляцию собирали посетители выставки. За минимальное время участникам было необходимо правильно расставить статуи на карте.
Фигурка игрушечного робота на выставке "3D Print Expo 2016" в Москве.
Участники мастер-класса по 3d-моделированию.
Кроме того, в рамках "3D Print Expo 2016" прошло "Шоу супергероев". Персонажи известных компьютерных игр и фильмов предстали перед зрителями в костюмах, декорированных элементами, созданными при помощи 3D-принтера.
На выставке были представлены экспонаты различной тематики - от ювелирных изделий до фан-арта.
Экспонат выставки "3D Print Expo 2016" в Москве.
Девушка играет на балалайке, напечатанной на 3d-принтере.
В рамках выставки было организовано выступление одной из столичных групп, во время которого музыканты сыграли на 3d-гитарах.
Девушка в костюме на выставке "3D Print Expo 2016".
Во время выставки также была организована викторина, победитель которой получил в подарок 3d-принтер.
Бюст Альберта Энштейна на стенде компании Ostec.
Девушка в костюме на выставке "3D Print Expo 2016" в Москве.
Участники выставки "3D Print Expo 2016".