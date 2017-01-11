Запуск самой маленькой в мире ракеты был отменен из-за сильного ветра

ТОКИО, 11 янв — РИА Новости, Ксения Нака. Запуск самой маленькой в мире ракеты-носителя SS-520-4 был отменен из-за неблагоприятных погодных условий, об этом на своем официальном сайте сообщило Японское аэрокосмическое агентство (JAXA).
"Запуск ракеты SS-520-4, назначенный на среду, был отменен из-за неблагоприятных погодных условий", — говорится в сообщении. Основной причиной стал усиливающийся ветер.
Как ожидается, запуск планируется провести после 14 января.
Размеры ракеты и спутника позволили в десятки раз сократить расходы на разработку и запуск. Они составили всего 400 миллионов иен (около 3,47 миллиона долларов). Это сотые части от расходов на запуск традиционно используемых ракет: в среднем запуск ракеты типа Н2А обходится в сумму более 1 миллиарда иен (более 100 миллионов долларов).