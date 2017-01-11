Япония отложила запуск самой маленькой в мире ракеты-носителя

ТОКИО, 11 янв — РИА Новости, Ксения Нака. Японское аэрокосмическое агентство (JAXA) по неизвестным пока причинам отложило запуск самой маленькой в мире ракеты-носителя, сообщила телекомпания NHK.

Запуск был назначен на 8.48 (2.48 МСК), началась его трансляция в прямом эфире, однако затем, буквально за несколько минут до намеченного старта, запуск был отложен. Причины уточняются.

Высота ракеты составляет всего 9,5 метра, диаметр 50 сантиметров, вес – 2,6 тонны. Высота ракеты Н2А 50 метров, а запущенной в конце прошлого года миниатюрной "Эпсилон" — 25 метров. По данным JAXA, SS-520-4 — самая маленькая в мире ракета, способная вывести на орбиту искусственный спутник. Размеры спутника, который должен будет вести наблюдение за земной поверхностью, также невелики – вес 3 килограмма, параметры 11,66 Х 11,6 Х 34,6 сантиметров.

Размеры ракеты и спутника позволили в десятки раз сократить расходы на разработку и запуск. Они составили всего 400 миллионов иен (около 3,47 миллиона долларов). Это сотые части от расходов на запуск традиционно используемых ракет: в среднем запуск ракеты типа Н2А обходится в сумму более 1 миллиарда иен (более 100 миллионов долларов).

По подсчетам специалистов, в мире существует спрос на 100 с лишним запуском маленьких коммерческих спутников. Однако до сих пор сложность заключалась в том, что их выводили на орбиту или большие ракеты, главной целью которых были большие спутники, или космические грузовики. Таким образом, запуск маленького спутника целиком зависел от сроков разработки этих спутников и сроков запуска ракеты. Корме того, это не давало возможности свободного выбора орбиты, высоту которой также приходилось подгонять под главный спутник. Такие же проблемы возникают и при запуске с космическим грузовиком, главная задача которого – доставка грузов на МКС.

Японское аэрокосмическое агентство рассчитывает, что мини-ракеты откроют дорогу японским космическим технологиям на мировой рынок коммерческих запусков малых спутников.