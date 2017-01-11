Напекло: 2016 год грозит стать самым жарким за всю историю

МОСКВА, 10 янв— РИА Новости. В понедельник вечером Национальная администрация по вопросам океана и атмосферы США (NOAA) – организация, которая, в том числе, наблюдает за климатом на планете, сообщила, что, согласно их данным, 2016-й год для Америки стал вторым самым теплым годом за всю историю наблюдений. Скорее всего, глобально на Земле прошедшие 365 дней окажутся самыми теплыми за 120 лет наблюдений – по крайней мере, предварительные данные говорят именно об этом.

Год рекордов

2016-й всерьез заявил о себе с самого начала. Уже 30 января в Москве был побит предыдущий максимум 1989 года: температура в этот день поднялась до +2,6°C. Каждый следующий месяц обновлял предыдущие рекорды, а июль и вовсе стал самым теплым месяцем за всю историю метеорологических наблюдений – причем, не в Москве, а на всей планете. Осенью тренд продолжился: на Земле в целом было аномально тепло. Сентябрь 2016 стал самым жарким в Европе, начиная с 1910 года. Африка чуть-чуть не дотянула до рекорда: в сентябре там было чуть прохладнее, чем в 2015, когда был был побит абсолютный максимум с 1910 года. Жарко было даже на крайнем сервере: с мая по сентябрь на Ямале абсолютный температурный максимум дня был перекрыт целых шесть раз.



На северном полюсе в конце декабря было около ноля градусов – это примерно на 20 градусов выше климатической нормы. Прирост ледяного покрова, который "по правилам" должен непрерывно увеличиваться, начиная с первых месяцев осени, в октябре и ноябре неожиданно замедлился – впервые за 40 лет спутниковых наблюдений. В ноябре площадь льдов на полюсе составляла 9,08 миллиона квадратных километров – на 800 тысяч квадратных километров меньше, чем в предыдущем рекордном 2006 году.

© Фото: NASA Scientific Visualization Studio Иллюстрация изменения глобальной температуры планеты. 1955 и 2015 годы

"Предварительный доклад, который недавно представили во Всемирной метеорологической организации, говорит, что 2016 год, действительно, вероятнее всего, будет рекордно жарким, – поясняет директор Института физики атмосферы (ИФА) имени А.М. Обухова РАН, профессор кафедры термогидромеханики океана МФТИ Игорь Мохов. – Год начинался в фазе очень сильного Эль Ниньо – этим термином называют совокупность процессов в климатической системе атмосфера–океан. Это положительная аномалия в тропиках Тихого океана. Годы Эль Ниньо всегда аномально теплые. Температура в годы противоположной фазы – Ла Нинья – наоборот, ниже нормы. Нынешняя фаза Ла Нинья сформировалась к концу 2016 года, поэтому его конец был не таким теплым. Относительно слабое похолодание в конце не "пересилило" общий для 2016 года утепляющий эффект сильного Эль-Ниньо".

Планету греет парниковый эффект

О еще одном рекорде ученые сообщили в сентябре 2016. В 2015 году общемировая концентрация углекислого газа в атмосфере впервые превысила 400 частей на миллион частей (ученые называют это ppm – parts per million). К сентябрю следующего года этот показатель не опускался – впервые за историю наблюдений. 400 ppm – психологически очень важная отметка: безопасным содержанием углекислоты считается 350 ppm. Многие эксперты полагают, что превышение этого значения чревато климатическими катаклизмами. CO 2 – самый известный, хотя и не самый мощный, парниковый газ. Ему "помогают" метан (CH 4 ), оксид азота (N 2 O), фторсодержащие газы и пары воды. Все вместе эти вещества создают подобие прозрачного одеяла, которое укутывает Землю и не дает солнечному теплу рассеиваться в космос.

Соотношение основных парниковых газов

Чем больше парниковых газов в земной атмосфере, тем сильнее она нагревается. Если температура изменится даже на 1-2 градуса, последствия будут катастрофическими. Потеплевшая вода в океанах растопит значительную часть ледников, в результате прибрежные и низменные территории будут затоплены. Общее повышение "свободной" воды приведет к тому, что на планете будет выпадать больше осадков, причем ливни и снегопады усилятся там, где и так влажно. Пустынные и засушливые регионы станут еще менее пригодными для жизни. Впрочем, жизни придется непросто и на других участках планеты: по некоторым оценкам, если температура будет расти с той же скоростью, что и сейчас, к 2050 году Земля лишится от 15% до 37% обитающих на ней видов животных и растений. Потери среди эндемичных видов, которые "заточены" под определенные места обитания и не могут выжить в других местах, составят 39-43%.

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Опасный предел

Главный источник углекислого газа – ископаемое топливо. При сжигании угля, нефти, газа и так далее в атмосферу попадает огромное количество CO. Довольно большой процент его могут "спрятать" растения: они строят свои тела из COи воды, на годы выводя его из атмосферы. Вырубая леса, люди оставляют планету без хранилища опасного газа. Метан также выделяется при сжигании ископаемого топлива. Основные живые производители этого газа – бактерии, в том числе обитающие в пищеварительном тракте сельскохозяйственных животных. Чем больше коров и овец – тем больше метана. Немало CHобразуется при разложении органических отходов: мусора и экскрементов.

Общемировые температуры растут не только последние два года. На планете аномально теплеет уже больше полувека. В 2016 мы несколько раз коснулись границы в 1,5°C над уровнем доиндустриальной эпохи. Именно эта цифра записана в Парижском соглашении – документе, который подписали представители почти сотни стран. Стороны договорились удержать рост глобальной средней температуры "намного ниже" 2°C и "приложить усилия" для ограничения роста температуры величиной 1,5°C. Правда, в документе не прописано, какие санкции ждут тех, кто не будет "прилагать усилия", и что в принципе значит эта формулировка. Но даже если все страны, подписавшие Парижские соглашения, на самом деле резко сократят выбросы, на планете сразу не похолодает. "Климатическая система очень инерционна, так что даже если полностью прекратить выбросы CO 2 на всей планете, температура в 21 веке будет расти" – говорит Мохов.

© Фото: NASA/GISS График изменения глобальной температуры планеты

Отдельные скептики полагают, что эти данные ничего не доказывают и могут объясняться глобальными планетарными процессами, которые пока неизвестны исследователям и подчиняются своим законам. Но большинство экспертов-климатологов уверены, что неуклонный рост температур – дело "рук" именно людей, которые продолжают сжигать уголь и мазут. "Расчеты с наиболее детальными климатическими моделями и анализ эмпирических данных показывают, что без CO 2 и вызываемого им парникового эффекта объяснить тенденцию потепления климата нельзя. Скептики часто базируются на односторонней точке зрения – например, говорят, что нынешний рост температур связан с солнечной активностью. Но анализ данных и модельные расчеты показывают, что она объясняет вариации до 0,2 градуса, а мы наблюдаем сегодня рост температур у поверхности Земли в несколько раз сильнее. При оценке климата необходимо учитывать все параметры: и солнечную активность, и вулканическую активность, и обмен между атмосферой, океаном, биотой, сушей и так далее", – объясняет Мохов.

Более того, многие из существующих моделей недооценивают скорость некоторых изменений. Как рассказал Мохов, при сравнении расчетов с использованием ведущих мировых моделей, с данными спутниковых наблюдений, оказалось, что арктические льды тают быстрее, чем предсказывают модели. Так что, очень может быть, что в реальности ситуация развивается более стремительно, чем предполагают ученые.