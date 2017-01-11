США
12.0112 января02:48МСК
USD60.16+0.21
EUR63.52-0.03
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
РИА Наука
РИА Наука

Напекло: 2016 год грозит стать самым жарким за всю историю

12:2611.01.2017
(обновлено: 17:30 11.01.2017)
8426521
Мужчина на высушенной плотине Manjara Dam в Индии. 2016 год
© AP Photo/ Manish Swarup

МОСКВА, 10 янв— РИА Новости. В понедельник вечером Национальная администрация по вопросам океана и атмосферы США (NOAA) – организация, которая, в том числе, наблюдает за климатом на планете, сообщила, что, согласно их данным, 2016-й год для Америки стал вторым самым теплым годом за всю историю наблюдений. Скорее всего, глобально на Земле прошедшие 365 дней окажутся самыми теплыми за 120 лет наблюдений – по крайней мере, предварительные данные говорят именно об этом.

Год рекордов

2016-й всерьез заявил о себе с самого начала. Уже 30 января в Москве был побит предыдущий максимум 1989 года: температура в этот день поднялась до +2,6°C. Каждый следующий месяц обновлял предыдущие рекорды, а июль и вовсе стал самым теплым месяцем за всю историю метеорологических наблюдений – причем, не в Москве, а на всей планете. Осенью тренд продолжился: на Земле в целом было аномально тепло. Сентябрь 2016 стал самым жарким в Европе, начиная с 1910 года. Африка чуть-чуть не дотянула до рекорда: в сентябре там было чуть прохладнее, чем в 2015, когда был был побит абсолютный максимум с 1910 года. Жарко было даже на крайнем сервере: с мая по сентябрь на Ямале абсолютный температурный максимум дня был перекрыт целых шесть раз.


На северном полюсе в конце декабря было около ноля градусов – это примерно на 20 градусов выше климатической нормы. Прирост ледяного покрова, который "по правилам" должен непрерывно увеличиваться, начиная с первых месяцев осени, в октябре и ноябре неожиданно замедлился – впервые за 40 лет спутниковых наблюдений. В ноябре площадь льдов на полюсе составляла 9,08 миллиона квадратных километров – на 800 тысяч квадратных километров меньше, чем в предыдущем рекордном 2006 году.

© Фото: NASA Scientific Visualization Studio
Иллюстрация изменения глобальной температуры планеты. 1955 и 2015 годы

"Предварительный доклад, который недавно представили во Всемирной метеорологической организации, говорит, что 2016 год, действительно, вероятнее всего, будет рекордно жарким, – поясняет директор Института физики атмосферы (ИФА) имени А.М. Обухова РАН, профессор кафедры термогидромеханики океана МФТИ Игорь Мохов. – Год начинался в фазе очень сильного Эль Ниньо – этим термином называют совокупность процессов в климатической системе атмосфера–океан. Это положительная аномалия в тропиках Тихого океана. Годы Эль Ниньо всегда аномально теплые. Температура в годы противоположной фазы – Ла Нинья – наоборот, ниже нормы. Нынешняя фаза Ла Нинья сформировалась к концу 2016 года, поэтому его конец был не таким теплым. Относительно слабое похолодание в конце не "пересилило" общий для 2016 года утепляющий эффект сильного Эль-Ниньо".

Планету греет парниковый эффект

Парниковый эффект. Справка
© РИА Новости. Денисов Антон
Перейти в фотобанк
Парниковый эффект. Справка

О еще одном рекорде ученые сообщили в сентябре 2016. В 2015 году общемировая концентрация углекислого газа в атмосфере впервые превысила 400 частей на миллион частей (ученые называют это ppm – parts per million). К сентябрю следующего года этот показатель не опускался – впервые за историю наблюдений. 400 ppm – психологически очень важная отметка: безопасным содержанием углекислоты считается 350 ppm. Многие эксперты полагают, что превышение этого значения чревато климатическими катаклизмами. CO2 – самый известный, хотя и не самый мощный, парниковый газ. Ему "помогают" метан (CH4), оксид азота (N2O), фторсодержащие газы и пары воды. Все вместе эти вещества создают подобие прозрачного одеяла, которое укутывает Землю и не дает солнечному теплу рассеиваться в космос.

Соотношение основных парниковых газов

Чем больше парниковых газов в земной атмосфере, тем сильнее она нагревается. Если температура изменится даже на 1-2 градуса, последствия будут катастрофическими. Потеплевшая вода в океанах растопит значительную часть ледников, в результате прибрежные и низменные территории будут затоплены. Общее повышение "свободной" воды приведет к тому, что на планете будет выпадать больше осадков, причем ливни и снегопады усилятся там, где и так влажно. Пустынные и засушливые регионы станут еще менее пригодными для жизни. Впрочем, жизни придется непросто и на других участках планеты: по некоторым оценкам, если температура будет расти с той же скоростью, что и сейчас, к 2050 году Земля лишится от 15% до 37% обитающих на ней видов животных и растений. Потери среди эндемичных видов, которые "заточены" под определенные места обитания и не могут выжить в других местах, составят 39-43%.

Таяние арктических льдов
© РИА Новости, Инфографика
Таяние арктических льдов
Главный источник углекислого газа – ископаемое топливо. При сжигании угля, нефти, газа и так далее в атмосферу попадает огромное количество CO2. Довольно большой процент его могут "спрятать" растения: они строят свои тела из CO2 и воды, на годы выводя его из атмосферы. Вырубая леса, люди оставляют планету без хранилища опасного газа. Метан также выделяется при сжигании ископаемого топлива. Основные живые производители этого газа – бактерии, в том числе обитающие в пищеварительном тракте сельскохозяйственных животных. Чем больше коров и овец – тем больше метана. Немало CH4 образуется при разложении органических отходов: мусора и экскрементов.

Опасный предел

Общемировые температуры растут не только последние два года. На планете аномально теплеет уже больше полувека. В 2016 мы несколько раз коснулись границы в 1,5°C над уровнем доиндустриальной эпохи. Именно эта цифра записана в Парижском соглашении – документе, который подписали представители почти сотни стран. Стороны договорились удержать рост глобальной средней температуры "намного ниже" 2°C и "приложить усилия" для ограничения роста температуры величиной 1,5°C. Правда, в документе не прописано, какие санкции ждут тех, кто не будет "прилагать усилия", и что в принципе значит эта формулировка. Но даже если все страны, подписавшие Парижские соглашения, на самом деле резко сократят выбросы, на планете сразу не похолодает. "Климатическая система очень инерционна, так что даже если полностью прекратить выбросы CO2 на всей планете, температура в 21 веке будет расти" – говорит Мохов.

© Фото: NASA/GISS
График изменения глобальной температуры планеты

Отдельные скептики полагают, что эти данные ничего не доказывают и могут объясняться глобальными планетарными процессами, которые пока неизвестны исследователям и подчиняются своим законам. Но большинство экспертов-климатологов уверены, что неуклонный рост температур – дело "рук" именно людей, которые продолжают сжигать уголь и мазут. "Расчеты с наиболее детальными климатическими моделями и анализ эмпирических данных показывают, что без CO2 и вызываемого им парникового эффекта объяснить тенденцию потепления климата нельзя. Скептики часто базируются на односторонней точке зрения – например, говорят, что нынешний рост температур связан с солнечной активностью. Но анализ данных и модельные расчеты показывают, что она объясняет вариации до 0,2 градуса, а мы наблюдаем сегодня рост температур у поверхности Земли в несколько раз сильнее. При оценке климата необходимо учитывать все параметры: и солнечную активность, и вулканическую активность, и обмен между атмосферой, океаном, биотой, сушей и так далее", – объясняет Мохов.

Более того, многие из существующих моделей недооценивают скорость некоторых изменений. Как рассказал Мохов, при сравнении расчетов с использованием ведущих мировых моделей, с данными спутниковых наблюдений, оказалось, что арктические льды тают быстрее, чем предсказывают модели. Так что, очень может быть, что в реальности ситуация развивается более стремительно, чем предполагают ученые.

Комментировать
+
РИА Наука
Обсуждение
8 пользователей оставили 8 комментариев
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
Показать новые комментарии (0)
Комментировать
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.