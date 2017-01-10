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РИА Наука
РИА Наука

Ученые доказали, что "сахарная" диета необратимо укорачивает жизнь

03:2210.01.2017
(обновлено: 10:06 11.01.2017)
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Мужчина работает за компьютером
© Fotolia/ tiero

МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Эксперименты на мушках-дрозофилах показали, что употребление большого количества сахара в детстве необратимо сокращает продолжительность жизни, сообщает журнал Cell Reports.

"То, что мы едим и ели в прошлом, оказывает огромное и длительное влияние на наше здоровье, и теперь нам удалось открыть механизм, который управляет этой реакцией. Мы предполагаем, что подобное "перепрограммирование" генов, произошедшее в организме мушек, может происходить и в клетках других животных. Мы не знаем, характерно это для человека или нет, но все говорит в пользу этого", — рассказывает Адам Добсон (Adam Dobson) из университетского колледжа Лондона.

В последние годы ученые пытаются понять, как ограничение калорий или их избыток влияет на продолжительность жизни, и почему хроническая нехватка пищи заметно продлевает жизнь многим животным, таким как мушки-дрозофилы и крысы, и почти никак не влияет на обезьян и, предположительно, человека.

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© Fotolia/ Minerva Studio
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Добсон и его коллеги нашли возможный ответ на этот вопрос, наблюдая за несколькими группами мушек-дрозофил (Drosophila melanogaster), часть из которых кормили "нормальной" водой с 5-процентным содержанием сахара, а других – сиропом с 40% сахара. Подобным кормом ученые кормили мушек не постоянно, а лишь три недели во время их молодости, после чего возвращали их на нормальную здоровую диету.

Сравнивая активность генов в клетках тех и других мушек, ученые пытались понять, поменяла ли диета работу и "считываемость" их генов, и какие изменения в целом произошли в организме. Как оказалось, даже трех недель "сахарной" диеты было достаточно, чтобы необратимо повлиять на работу нескольких генов, изменив активность их считывания белками.

Подавление одного из них, FOXO, крайне негативно сказалось на продолжительности жизни мушек – в среднем, сроки их жизни сократились на 7% даже после того, как они вернулись на здоровую диету и больше не переедали сахара. Причем шансы погибнуть повысились даже в "среднем" возрасте, когда мушки еще были относительно молодыми. В целом, как отмечают ученые, частота смертельных случаев среди здоровых и "сахарных" мушек коррелирует с соответствующей статистикой среди худых и полных людей.

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© Fotolia/ remmy55
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Схожую роль, как показали дальнейшие эксперименты, ген FOXO играет в жизни других беспозвоночных животных – червей-нематод Caenorhabditis elegans. При добавлении сахара в пищу их жизнь аналогичным образом сократилась. Это дополнительно укрепило уверенность команды Добсона в том, что данный участок ДНК может играть роль регулятора продолжительности жизни и в человеческом организме.

Возможно, что "переупаковка" FOXO позволит в будущем ликвидировать негативные последствия переедания сахара и развития ожирения, заключают ученые.

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РИА Наука
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