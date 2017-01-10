Крупнейший телескоп мира будет искать пришельцев у Альфы Центавра

МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Европейская южная обсерватория подключилась к проекту фонда Breakthrough Initiatives, в рамках которого ее крупнейший оптический телескоп VLT присоединится к поиску планет и возможной внеземной жизни у звезд в системе Альфа Центавра, сообщает пресс-служба обсерватории.

В августе прошлого года астрономы из Европейской южной обсерватории заявили об открытии землеподобной и потенциально обитаемой планеты у ближайшей к нам звезды, Проксимы Центавра, что возродило интерес к поискам "двойников" Земли у ее ближайших "сестер" – двойной звезды Альфа Центавра. В прошлом ученые уже заявляли об открытии планеты у второй звезды этой системы, однако впоследствии это открытие было поставлено под сомнение.

Открытие Проксимы b заставило фонд Breakthrough Initiatives, созданный российским миллиардером Юрием Мильнером, усилить поиски инопланетной жизни. Эта работа ведется в рамках проекта Breakthrough Listen, основанного Мильнером и Стивеном Хокингом два года назад. С момента открытия планеты у Проксимы Центавра к нему присоединилось несколько самых мощных радиотелескопов мира, в том числе две крупнейшие "тарелки" Земли – телескоп FAST в Китае и его "меньший брат" Аресибо в Пуэрто-Рико.

В понедельник Тим де Зеув, генеральный директор европейского астрономического консорциума, подписал соглашение с фондом Breakthrough Initiatives, в рамках которого к этим поискам присоединится пока самый крупный оптический астрономический инструмент мира – телескоп VLT, способный фиксировать инфракрасное излучение и видимый свет.

По словам де Зеува, фонд Мильнера согласился выделить средства на модернизацию спектрометра VISIR, что в несколько раз повысит его чувствительность в инфракрасном диапазоне и увеличит шансы на обнаружение планеты в окрестностях Альфы Центавра, которое сегодня считается практически невозможным из-за высокой яркости этой двойной звезды.

Разработка новых компонентов VISIR была поручена инженерным и оптическим компаниям и научным учреждениям из Германии, Бельгии и Швеции. Как надеются ученые, опыт, полученный при модернизации спектрометра, будет использован для создания инструмента METIS для строящегося телескопа E-ELT, "наследника" VLT, одной из главных целей существования которого будет поиск и получение фотографий землеподобных планет.