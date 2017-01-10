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РИА Наука
РИА Наука

Технологии лишат работы почти 2,5 млн японцев через 13 лет, считают ученые

11:5610.01.2017
01890
Искусственный интеллект. Иллюстрация дизайнера Mopic
© Fotolia/Mopic

ТОКИО, 10 янв — РИА Новости, Ксения Нака. Активное внедрение технологий искусственного интеллекта приведет к тому, что через 13 лет количество рабочих мест в Японии сократится на 2,4 миллиона, считают ученые научно-исследовательского института общих проблем Мицубиси.

Александр Кулешов, ректор Сколтеха
© Skoltech
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По их подсчетам, данные которых приводит телеканал NHK, к 2030 году использование роботов и искусственного интеллекта приведет к созданию 5 миллионов рабочих мест. В то же время, за счет вытеснения роботами человека сокращение потребности в рабочей силе в традиционных отраслях составит 7,4 миллиона человек. Таким образом, 2,4 миллиона японцев останутся без работы.

Наибольшие потери понесет производственная сфера – здесь роботы заменят 1,5 миллиона человек. Следующей станет бухгалтерский учет – машины с искусственным интеллектом отправят на улицу 720 тысяч специалистов. В строительстве умные машины оставят без работы 670 тысяч человек.

Доска для игры Го
© Fotolia/ vvoe
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Однако специалисты смотрят на эту ситуацию с оптимизмом — они рассчитывают, что активное использование техники, оснащенной искусственным интеллектом, позволит нивелировать потери от продолжающегося в Японии сокращения населения. В то же время, те, кто не сможет овладеть новыми техническими навыками, рискуют потерять работу.

В настоящий момент в Японии проживает около 127 миллионов человек.

По прогнозам ученых, внедрение искусственного интеллекта, высоких технологий и робототехники приведет к увеличению ВВП на 0,6% — к 2030 году он превысит 50 триллионов иен (около 434 миллиардов долларов).

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