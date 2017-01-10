На МКС проведут эксперимент "Терминатор" по изучению атмосферы

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Российские космонавты проведут на борту МКС геофизический эксперимент "Терминатор" для изучения атмосферных структур, чтобы построить затем климатические модели, сообщили журналистам в Центре подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина.

"Российские космонавты Фёдор Юрчихин и Сергей Рязанский готовятся в Центре подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина к проведению нового геофизического эксперимента "Терминатор", — говорится в сообщении.

Ожидается, что "Терминатор" станет шагом к формированию глобальной системы контроля волновых потоков, распространяющихся из нижней атмосферы в верхнюю. Проведение эксперимента позволит разработать научно-методические основы для создания технологий космического мониторинга нового поколения и преобразования их в полезную информацию для формирования климатических моделей и прогнозирования состояния природной среды.

В рамках эксперимента планируется проводить измерения в окрестности солнечного терминатора (линия светораздела между днем и ночью). Ожидается, что "Терминатор" позволит изучить слоистые атмосферные структуры (эмиссионные атмосферные слои и серебристые облака) на высотах верхней мезосферы – нижней термосферы.

Космонавты будут наблюдать за серебристыми облаками и фотографировать их одновременно в четырёх длинах волн, расположенных в видимом и ближнем инфракрасном участках спектра.

Федор Юрчихин отправится на МКС с американским астронавтом Джеком Фишером в составе экипажа миссии МКС51/52 весной 2017 года на российском корабле "Союз МС-04". Сергей Рязанский полетит на "Союзе МС-05" в качестве члена экипажа миссии МКС52/53.