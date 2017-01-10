В России приступили к созданию новых спутников связи серии "Экспресс"

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Компания "Информационные спутниковые системы" (ИСС) имени Решетнева приступила к созданию спутников связи "Экспресс-80" и "Экспресс-103", которые планируется запустить в третьем квартале 2019 года, сообщает предприятие.

"Работы по созданию новых спутников связи официально стартовали со вступлением в конце декабря в силу контракта, заключённого между АО "ИСС" и ФГУП "Космическая связь" в середине прошлого года", — говорится в сообщении компании.

Отмечается, что "Экспрессы" будут построены на базе унифицированной платформы среднего класса "Экспресс-1000". Партнёром "ИСС" выступает европейская компания Thales Alenia Space. Полезная нагрузка будет включать 38 (у "Экспресс-80") и 37 (у "Экспресс-103") основных транспондеров для работы в сантиметровом и дециметровом диапазонах.

Предприятие уже начало изготовление приборов и систем наземного оборудования.

Спутники "Экспресс-80" и "Экспресс-103" предназначены для обеспечения услуг фиксированной и подвижной связи, цифрового телерадиовещания, высокоскоростного доступа в интернет и передачи данных на территории России. Они будут размещены в орбитальных позициях 80˚ и 103˚ восточной долготы соответственно. Спутники будут изготовлены предприятием Информационные спутниковые системы (ИСС) имени академика М.Ф. Решетнева для госпредприятия "Космическая связь".