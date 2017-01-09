Nature: Google тайно выпустила на волю искусственный интеллект AlphaGo

МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. Программисты компании Google сознались, что таинственный "мастер" игры в Го, победивший за последние несколько недель сотни топ-игроков в онлайн-играх, на самом деле является искусственным интеллектом AlphaGo, сообщает новостная служба журнала Nature.

"Я лично думаю, что это отлично, что люди сыграли целую серию игр с AlphaGo, которые теперь можно внимательно изучить и просмотреть. В них есть множество крайне неожиданных и свежих ходов, которые очень интересны для нас", — заявил Найэлл Кардин (Niall Cardin), профессиональный игрок в Го, чьи слова приводит журнал.

В конце декабря в двух крупных и популярных игровых системах Tygem и FoxGo появился новый игрок в Го, называвший себя "Master(P)". Он обыграл несколько десятков очень сильных мастеров и стал предметом дискуссий на форумах, посвященных этой древнекитайской игре.

После того, как этому "дерзкому новичку" проиграл известный мастер Гу Ли (Gu Li), фигура Master(P) стала еще более популярной, так как потерпевший поражение китаец пообещал выплатить любому, кто победит его обидчика, 100 тысяч юаней (860 тысяч рублей).

Master(P) сыграл еще 50 игр, только одна из которых закончилась ничьей по техническим причинам. Проанализировав партии, проигравшие мастера начали подозревать, что их противник, вероятно, является не человеком, а продвинутой системой искусственного интеллекта.

Это подозрение подтвердилось в первых числах января, когда Демис Хассабис, один из создателей системы AlphaGo, сознался в своем микроблоге, что Master(P) на самом деле является их системой ИИ.

Подобное тайное испытание искусственного интеллекта "на воле", как пояснил Хассабис, ставший человеком года в науке по версиям журналов Science и Nature, является подготовкой к запуску новой версии AlphaGo, которая снова сразится с сильнейшими игроками в Го летом этого года.

Система ИИ AlphaGo была разработана Дэвидом Сильвером и его коллегами из подразделения DeepMind компании Google, базирующегося в Лондоне (Великобритания) в конце 2014 года, и ее работа была "протестирована" на чемпионе Европы Фане Хое (Fan Hui), который проиграл все пять матчей машине. В марте прошлого года AlphaGo победил чемпиона мира по Го, Ли Седола (Lee Sedol) в серии из пяти матчей, только один из которых завершился победой человека.

Сильвер и его коллеги смогли достичь этих успехов, построив свой ИИ на базе не одной, а сразу двух нейронных сетей – особых алгоритмов, имитирующих работу цепочек нейронов в мозге человека. Одна из них отвечает за оценку текущей позиции на доске, а вторая использует результаты анализа, подготовленные первой сетью, для того чтобы выбирать следующий шаг.