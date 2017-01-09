"Хаббл" нашел рой "комет-камикадзе", падающих на звезду

МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. Орбитальная обсерватория "Хаббл" получила необычные фотографии молодой звезды HD 172555 в созвездии Павлина, которые указали на присутствие целого "роя" комет, движущихся в сторону светила и периодически сталкивающихся с ним, сообщает сайт космического телескопа.

"Как показывают снимки с "Хаббла", эти объекты выглядят и движутся, как кометы Кройца в Солнечной системе, периодически сгорающие при сближении с Солнцем. Тем не менее, пока мы не знаем их состава, мы не можем говорить, что это кометы. Нужны дополнительные наблюдения для того, чтобы понять, являются ли они каменистыми небесными телами, как астероиды, или ледяными, как кометы", — заявила Кэрол Грэди (Carol Grady) из Центра космических полетов имени Годдарда в Мэриленде (США).

Грэди и ее коллеги совершили это открытие, наблюдая при помощи инструментов "Хаббла" и ряда других телескопов НАСА за недавно открытой звездной системой HD 172555, которая считается одной из самых необычных "соседок" Солнца, найденных астрономами в последние годы.

Эта звездная система, как рассказывает Грэди, является младенцем по космическим меркам – она родилась примерно 23 миллиона лет назад, и в ней еще не завершились процессы формирования планет и малых небесных тел. Она удалена от Земли всего на 95 световых лет, что позволяет ученым изучать самые мельчайшие детали этой новорожденной "звездной семьи".

Главной причиной того, почему HD 172555 интересует астрономов, является то, что в 2009 году телескоп "Спитцер" обнаружил возможные намеки на то, что недавно в окрестностях данной звезды произошло "планетное ДТП". Два небольших зародыша планет размером с Меркурий столкнулись друг с другом, в результате чего один из них был разрушен, а второй – почти полностью испарился.

Помимо обломков и облака раскаленного газа, возникшего после столкновения планет, ученые относительно недавно нашли в окрестностях HD 172555 большое количество комет, обнаружив следы нетипичных для звезды элементов – кальция – в ее спектре. Это открытие заставило ученых из НАСА проверить, действительно ли существуют эти кометы, используя "Хаббл".

Для этого Грэди и ее коллеги проанализировали ультрафиолетовую часть спектра HD 172555, пытаясь найти следы других "кометных" элементов и измерить скорость движения их носителей, ориентируясь на красное смещение их линий. Как оказалось, они действительно существуют, и при этом движутся с очень высокой скоростью – 580 тысяч километров в час – в сторону звезды.

Как полагают ученые, оба этих открытия говорят о том, что "Хаббл" увидел облачко из газа, возникшее на месте разорванной и растопленной HD 172555 кометы, чьи останки продолжают движение в сторону звезды.

Пока не понятно, является ли этот объект аналогом комет Кройца, так называемых "солнцецарапающих комет", сближающихся с Солнцем на минимально возможные расстояния и периодически сгорающие в его атмосфере, или же обычным астероидом, который был выброшен в сторону HD 172555 в результате столкновения зародышей планет.

Ученые проверят обе этих гипотезы в ходе дальнейших наблюдений, для чего они попытаются найти следы водорода и кислорода в спектре разрушенной кометы, которые укажут или опровергнут наличие воды в комете или астероиде-"камикадзе". Если существование комет подтвердится, то тогда ученые попытаются найти невидимую для нас планету-гигант, которая должна "дирижировать" их движением.