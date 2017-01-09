Китай успешно испытал самолет на водородных топливных элементах

ПЕКИН, 9 янв — РИА Новости, Иван Булатов. Китай стал третьей страной в мире, которая провела успешный испытательный полет самолета на водородных топливных элементах.
Тестовый полет состоялся в городе Шэньян. По данным газеты, самолет достиг высоты в 320 метров над землей.
Самолет оснащен водородным топливным элементом, который вырабатывает мощность в 20 кВт, за счет чего осуществляется питание бортовых систем, электромотора, а также ведется подзарядка аккумуляторов.
"Кэчжи жибао" отмечает, что тестовые полеты собственных самолетов с водородными топливными элементами провели также США и Германия.