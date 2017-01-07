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РИА Наука
РИА Наука

Китай построит в Тибете телескопы для обнаружения гравитационных волн

13:4207.01.2017
(обновлено: 13:53 07.01.2017)
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Кадр моделирования столкновения двух черных дыр в космосе. Архивное фото
© REUTERS/ The SXS

ПЕКИН, 7 янв — РИА Новости, Иван Булатов. Китай планирует разместить в Тибетском автономном районе телескопы с целью изучения гравитационных волн.

Так художник представил себе сливающиеся черные дыры и вырабатываемые ими гравитационные волны
© Фото: Michael Koppitz / aei
Гравитационные волны стали открытием года по версии журнала Science
Как передает в субботу агентство Синьхуа со ссылкой на старшего научного сотрудника Национальной астрономической обсерватории Китая (NAOC) при Китайской академии наук Яо Юнцяна, строительство первого телескопа под названием Ngari-1 было начато в 30 километрах к югу от поселка Шицюаньхэ округа Нгари. Всего проект включает две фазы.

Как уточнил Яо Юнцян, телескоп будет расположен на высоте 5250 метров над уровнем моря. После ввода в эксплуатацию, который запланирован на 2021 год, телескоп будет вести наблюдение и собирать точные данные о гравитационных волнах в Северном полушарии.

Также китайские ученые планируют в будущем создать серию телескопов Ngari-2 в рамках второй фазы реализации проекта. Эти телескопы будут расположены на высоте 6 километров над уровнем моря. Однако дата их сооружения не сообщается. Бюджет всего проекта оценивается в 18,8 миллиона долларов США.

Космос. Архивное фото
© NASA/ JPL-Caltech
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В конце февраля 2016 года сообщалось, что Китай намерен привлекать специалистов для изучения гравитационных волн, предлагая годовую зарплату в размере около 153 тысяч долларов США.

Об одном из главных событий в истории науки — обнаружении гравитационных волн через 100 лет после того, как их существование было предсказано создателем теории относительности Альбертом Эйнштейном, — объявила ранее группа американских ученых в Вашингтоне. Волны были зафиксированы 14 сентября 2015 года детекторами гравитационной обсерватории LIGO в штатах Луизиана и Вашингтон.

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РИА Наука
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3 пользователя оставили 4 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
  • Пров Агиценович Зак
    Эйнштейну не надо было постулировать, что скорость света - это предел для ВСЕГО. Тогда не пришлось бы придумывать и кучу разных других допущений. Впрочем, ведь и птолемеева геоцентрическая модель простояла 1,5 тысячи лет. У нас еще есть время всё поправить. Уже, например, точно установлено, что предками питекантропов были протоУкры, которые изобрели огонь и выкопали Черное море и Атлантический океан! :))) А мелкобританские алфизики открыли, что через несколько лет взорвется звезда, хотя свет от нее еще до Земли даже не дошел. Значит, они пользовались в исследованиях другими волнами, скорость которых больше С. !!! :)))
    11:46
    08.01.2017
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  • svirel-ptashka
    Звезды (светила) создал Бог. Самая яркая была Вифлеемская звезда, символизировавшая рождение Спасителя мира - Иисуса Христа. За ней пошли волхвы и обрели искомое. Сейчас самое время взыскать Его. Пастухи не были мудрецами мира сего, но услышав ангельскую весть о рождении Мессии - не отвернулись. Не обязательно быть большим праведником, благотворителем и др., чтобы добраться до Спасителя - Господь ждет последних, как и первых, чтобы спасти от ада, ведь для того Он и пришел в мир. "Господи Иисусе, прости!" - кричи, душа! - это важнее гравитационных волн!
    21:04
    07.01.2017
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  • Рафаэль Макаров
    Есть подозрение, что в поиске и изучении гравитационных волн будут принимать участие Сибирские шаманы (в качестве усилителей чувствительности приёмников этих гравитационных волн).
    07:51
    08.01.2017
    ОтветитьНе отвечать
  • Пров Агиценович Зак
    Эйнштейну не надо было постулировать, что скорость света - это предел для ВСЕГО. Тогда не пришлось бы придумывать и кучу разных других допущений. Впрочем, ведь и птолемеева геоцентрическая модель простояла 1,5 тысячи лет. У нас еще есть время всё поправить. Уже, например, точно установлено, что предками питекантропов были протоУкры, которые изобрели огонь и выкопали Черное море и Атлантический океан! :))) А мелкобританские алфизики открыли, что через несколько лет взорвется звезда, хотя свет от нее еще до Земли даже не дошел. Значит, они пользовались в исследованиях другими волнами, скорость которых больше С. !!! :)))
    11:46
    08.01.2017
    ОтветитьНе отвечать
  • Пров Агиценович Зак в ответ пользователю Рафаэль Макаров(показатьскрыть)
    Рафаэль Макаров, Так это ясно! Ведь шаманские камлания с бубном - ни что иное как создание ЭТИХ волн! :)))
    11:47
    08.01.2017
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