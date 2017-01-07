На юго-западе Китая обнаружили следы динозавров возрастом более 145 млн лет

ПЕКИН, 7 янв — РИА Новости, Иван Булатов. Следы динозавров, живших, предположительно, более 145 миллионов лет назад, обнаружены в провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая, сообщает Центральное телевидение страны (CCTV).

Находка была обнаружена на скалах в округе Бицзе. По словам ученых, следы принадлежат, вероятно, четырем различным особям зауроподов — четвероногих растительноядных из отряда ящеротазовых. Они обитали в этом районе в Юрский период, который продолжался около 56 миллионов лет, закончившись 145 миллионов лет назад. Ученые отметили, что в районе, где обнаружены следы, много миллионов лет назад был водопой динозавров.

Отмечается, что следы динозавров Юрского периода, обнаруженные впервые в провинции Гуйчжоу, имеют максимальную длину 30 сантиметров. По мнению ученых, особи, оставившие следы, достигали до 6 метров в высоту.