Астронавты НАСА завершили работы в открытом космосе и вернулись на МКС

ВАШИНГТОН, 6 янв — РИА Новости. Астронавты НАСА Роберт Кимброу и Пегги Уитсон завершили работы на внешней поверхности МКС и вернулись на станцию, сообщили в НАСА.

"Все прошло как по книге", — сказал ведущий трансляции по истечении шести часов работ, когда ЦУП, поблагодарив дуэт за четкую и слаженную работу, разрешил им вернуться на станцию. Астронавты вернулись в шлюзовой отсек "Квест", по окончании стабилизации давления они войдут на станцию. Их пребывание на внешней поверхности МКС продолжалось около шести часов.

Кимброу и Уитсон досрочно завершили плановые работы по установке трех литий-ионных батарей в рамках модернизации системы электроснабжения МКС. По завершении основной задачи командир 50-го экипажа Роберт Кимброу сделал снимки Магнитного альфа-спектрометра (AMS-02). Как пояснил ведущий трансляции НАСА, "перегрев" прибывшего на МКС в 2011 году инструмента вызывает беспокойство специалистов, которые полагают, что это может быть связано с износом его защитной оболочки. "Инженерные снимки, которые будут сделаны, позволят лучше оценить состояние инструмента", — пояснил ведущий трансляции.

Дополнительным заданием Пегги Уитсон, для которой это седьмой выход в открытый космос, стала замена перегоревшей лампочки. Астронавты также успели продолжить укладку кабеля и поправить чехол на стыковочном узле, к которому будут прибывать космические корабли в будущем.

Следующий выход в открытый космос с МКС состоится 13 января, его проведут командир экипажа Роберт Кимброу и астронавт ЕКА Тома Песке. Им предстоит завершить процедуры по замене водородно-никелевых батарей станции на литий-ионные.